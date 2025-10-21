Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’in savcılık ifadesinde, görevden alınan Başkan Rıza Akpolat hakkında rüşvet iddiaları gündeme geldi. İddialara göre, çok sayıda şirketle usulsüz ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca liralık rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü.

Beşiktaş Belediyesi’nde yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, 40’ı tutuklu toplam 200 şüpheli yer aldı.

İddianamede, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’in savcılık ifadesi dikkat çekti. Ozan İş’in, görevden alınan tutuklu Başkan Rıza Akpolat hakkındaki iddiaları, rüşvet zincirine dair çarpıcı detaylar içeriyor.

Ozan İş, ifadesinde Rıza Akpolat’ın bazı şirketlerle ruhsat düzenleme, plan tadili ve inşaat izni işlemleri karşılığında yüksek miktarlarda para ve menfaat sağladığını ileri sürdü.

Usulsüz ruhsat iddiaları ve milyonluk paralar

İfadeye göre, Akpolat’ın isminin geçtiği iddia edilen bazı rüşvet dosyaları şöyle:

ÖZ-AK Gayrimenkul : Yapı ruhsatı sürecinde plan tadili gerekçesiyle 12 milyon TL’nin Akpolat’a verilmek üzere teslim alındığı öne sürüldü.

Mandarin Hotel : Kaçak yapı statüsündeki otele işletme ruhsatı verilmesi için 750 bin dolar rüşvet alındığı iddia edildi.

ASTAŞ Grubu : Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yol için 300 bin doların elden teslim edildiği ileri sürüldü.

Bayer - Kocadağ Yatırım Ortaklığı: Balmumcu Projesi ruhsatı karşılığında 4 milyon dolar ödendiği iddia edildi.

Ücretsiz ev ve “bağış” adı altında rüşvet iddiaları

Ozan İş’in ifadesine göre, MESA Şirketler Grubu’nun Kent Etiler Projesi kapsamında, ruhsat ve yıkım işlemlerinde kolaylık sağlanması karşılığında Akpolat’a MESA Beykoz Evleri’nden ücretsiz bir konut verildiği iddia edildi.

Ayrıca şirketin Beşiktaş Belediyesi Aşevi’ne “bağış” adı altında 20 milyon TL nakit ödeme yaptığı öne sürüldü.

Bunun yanı sıra, Mana İnşaat ve Polat İnşaat şirketlerinin de “aşevi bağışı” adı altında toplamda 65 milyon TL’ye yakın nakit ödeme yaptıkları iddialar arasında yer aldı.

Otel tadilatında 42 milyon dolarlık iddia

İddialara göre, Four Seasons Otel ve Residence projeleri kapsamında usulsüz tadilat işlemleri için “bağış” maskesi altında 10 ila 12 milyon dolar, ayrıca yapı ruhsatı sürecinde 30 milyon dolarlık para transferi gerçekleştirildi.

Ayrıca The Host Group, Karamancı Turistik Tesisleri ve Levent Yiyecek A.Ş. gibi firmalardan da ruhsat işlemleri karşılığında elden para alındığı öne sürüldü.

Rıza Akpolat hakkında süreç devam ediyor

Tüm bu bilgiler, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’in savcılıktaki ifadesine dayanan iddialar niteliğinde.

Dosya halen yargı sürecinde olduğu için, iddiaların doğruluğu ve kesinliği henüz yargı kararıyla belirlenmiş değil.

Beşiktaş Belediyesi’nden ve Rıza Akpolat cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, dava sürecinin önümüzdeki aylarda kamuoyuna daha fazla bilgi sunması bekleniyor.