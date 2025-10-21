Belediye ihalelerini organize etmek amacıyla kurulduğu iddia edilen, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. 579 sayfadan oluşan iddianamede, Aktaş’ın 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na para şeklinde rüşvet verdiği iddia edildi.

200 kişi hakkında dava: Aralarında 7 belediye başkanı da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün ihaleleri yönlendirmek için 7 belediye başkanı dahil 200 kişiyle rüşvet ilişkisi kurduğu belirtildi. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aktaş’ın, kurduğu şirketler üzerinden ihaleleri manipüle ettiği, örgüt içinde sıkı bir hiyerarşi ve itaat zinciri bulunduğu ifade edildi.

Kâğıt üzerinde yetkilerle büyüdüler

İddianamede, Aktaş ve yakın ekibinin — Yusuf Yadoğlu ve Baki Nugay ile birlikte — hukuki bilgisi zayıf çalışanlarına kâğıt üzerinde yetkiler vererek şirket ağını genişlettiği, bu yolla ihale süreçlerinde etkinlik kazandıkları anlatıldı. Ayrıca, örgüt üyelerinin resmiyette birbirleriyle bağlantılı görünmemelerine rağmen, perde arkasında koordineli şekilde hareket ettikleri vurgulandı.

İmamoğlu, Karabat, Çaykara ve Güney’e rüşvet iddiası

Savcılık iddianamesine göre, Aziz İhsan Aktaş 2024 seçimlerinden önce daha fazla ihale alabilmek amacıyla,

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu’na para ,

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya araç ve para ,

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e araç desteği ,

Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine ise nakit ve araç verdi.

Ayrıca, CHP’li siyasetçiler Baki Aydöner ve Hakan Bahçetepe’ye de araç tahsis ettiği, bu sayede ilgili belediyelerde ihaleleri kazanmak veya kontrol etmek istediği öne sürüldü.

Gizlilikle yürüyen sistem

İddianamede, Aktaş’ın kamuoyunda bilinmemeye özellikle özen gösterdiği, fotoğrafının dahi internette bulunmadığı, bu durumun “örgütsel gizlilik bilinciyle” bağlantılı olduğu belirtildi. Şirketlerin ihalelerde sahte tekliflerle rekabeti ortadan kaldırdığı ve ihalelerin kendi firmalarına yönlendirildiği ifade edildi.

63 eylem tek tek anlatıldı

Hazırlanan iddianamede, örgütün gerçekleştirdiği 63 ayrı eylem detaylandırıldı. Bu eylemler arasında ihalelere fesat karıştırma, yaklaşık maliyetlerin manipülasyonu, sahte tekliflerin hazırlanması ve belediye yetkililerine rüşvet verilmesi gibi suçlamalar yer aldı.

İddianamede ayrıca, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bazı ihale süreçlerini koordine ettiği iddia edildi.