Olay, tost yemek için dükkanına gelen bir müşteri ve arkadaşının yediği tostların bedelini ödemek için banka transferi yapmaya karar vermesiyle başladı. Hesapları toplamda 600 TL tutarken, yanlışlıkla 600 bin TL'lik bir ödeme yapıldı. Zeynel Engin, hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağı fark etti ve büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İlk başta ne yapacağını bilemeyen Engin, hemen harekete geçerek müşterisinin telefon numarasına ulaştı. Durumu izah ederek, fazla gönderilen parayı geri iade etmek istediğini belirtti. Ertesi sabah, Engin, parayı doğru sahiplerine teslim etti.

Zeynel Engin, olayla ilgili şunları söyledi: “Buraya daha önceden de gelen bir müşterim vardı. Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalktığında, ‘600 TL atacağım’ dedi. Ancak, hesabımı kontrol ettiğimde 600 TL yerine 600 bin TL’nin yattığını gördüm. Çok şaşırdım ve hemen müşteriye ulaşarak parayı geri göndereceğimi söyledim. Ertesi gün sabahı, parayı teslim ettim. İnsanlar bu tür davranışları yapmalı, kişinin hakkını geri vermek gerekir. Bu şekilde hareket edersek, hepimiz kazanırız.”

Zeynel Engin’in bu örnek davranışı, Sivaslılar tarafından büyük takdir topladı. Kendisi, sadece işinde dürüstlüğüyle değil, aynı zamanda insanlıkla da örnek teşkil ediyor.