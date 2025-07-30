Karahıdır Mahallesi’nde bulunan 25 dönümlük nektarin bahçesi, çevresindeki ormanlık alanın tamamı kül olurken, yemyeşil kalmayı başardı. Bahçenin sahibi Halil Kiraz, arazisini alevlerden koruyan önlemleri sayesinde adeta felaketi savuşturdu.

“Sürekli nemli kaldı, altını kuru bırakmadım” diyen 53 yaşındaki üç çocuk babası Kiraz, damlama sulama sistemiyle bahçesini düzenli olarak nemli tuttuğunu, ağaçlarının altındaki kuru otları da temizlediğini belirtti. Ayrıca bahçenin çevresini yollarla ayırarak doğal bir yangın bariyeri oluşturduğunu söyledi.

Yangın sonrası arazisine geldiğinde bahçesinin zarar görmediğini gören Kiraz, “Verilmiş sadakamız varmış. O manzarayı Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Sulama sistemimiz zarar gördü ama canımız sağ, köyümüz kurtuldu” diyerek duygularını dile getirdi.

Uzmanlara göre yangın sırasında toprağın nemli olması ve kuru otların temizlenmesi, alevlerin ilerlemesini büyük ölçüde engelliyor. Halil Kiraz’ın bahçesi, bilinçli tarım uygulamalarıyla doğa felaketlerine karşı nasıl dirençli olunabileceğinin canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor.