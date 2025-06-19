9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı boyunca öğrenciler, iki ara tatille soluklandı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. 3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem, 21 Haziran Cuma günü sona eriyor.

Öğrenciler ve öğretmenler, yoğun geçen bir yılı geride bırakırken yaz tatilinde hem dinlenme hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Aileler ise çocuklarının gelişimini desteklemek adına bu süreci verimli geçirmeleri için önemli bir rol üstlenecek.

Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu süre zarfında okullar, yeni döneme hazırlık kapsamında bakım, onarım ve planlama çalışmalarına odaklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını, sosyal aktivitelere katılmalarını ve fiziksel hareketi ihmal etmemelerini öneriyor. Eğitimciler ise yaz tatilinin, akademik gelişimin yanı sıra ruhsal ve fiziksel dinlenme açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.