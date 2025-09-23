AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer üç isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 19 Eylül’de Yahşihan Belediyesine operasyon düzenlemişti. Operasyonda Başkan Sungur’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem başkan yardımcısı O.U, İmar Müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y ve M.S. ile iş insanı U.B. gözaltına alınmış, firari şüpheli S.G.Ç. ise Ankara’da yakalanmıştı.

AK Parti’den Disiplin Kararı

Tutuklama kararının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur’un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Parti kaynakları, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtiyor.

Ne Anlama Geliyor?

Soruşturma, belediye yönetiminde usulsüzlük iddialarının ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Tutuklama kararı, hem yerel yönetimde hem de siyasi kulislerde geniş yankı buldu. AK Parti’nin disiplin sürecini başlatması, yerel seçimler öncesi parti içindeki temizlenme adımı olarak yorumlanıyor.