Erdoğan, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

“Filistin Davası Artık Dünyaya Mal Olmuştur”

Konuşmasına Fransa ve Suudi Arabistan’a teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Filistin Devleti’ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik etti. “Bu tarihi adım, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi açısından kritik bir eşiktir.” diyen Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin halkının yanında durmasının vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Erdoğan, Gazze’de iki yıldır süren saldırılar nedeniyle büyük bir insani felaket yaşandığını hatırlatarak, “65 binden fazla insan hayatını kaybetti. Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkânsız hale getirmek ve Filistin halkını göçe zorlamaktır. Bu bir soykırımdır.” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası Toplum Sessiz Kalmamalı”

Başkan Erdoğan, uluslararası topluma açık bir çağrı yaparak, Batı Şeria’daki yayılmacı politikaların ve Doğu Kudüs’teki oldubittilerin durdurulması gerektiğini belirtti. “Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden ne de evrensel değerlerin savunulmasından bahsedebiliriz.” dedi.

“Ateşkes, Yardımlar ve Çekilme Şart”

Konferansta barış sürecine yönelik somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Artık ateşkes ilan edilmeli, insani yardımlar Gazze’ye engelsiz giriş yapmalı ve İsrail güçleri derhal Gazze’den çekilmelidir. Gazze, Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinliler kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, Filistin’in BM’de tam üyelik kazanması gerektiğinin altını çizdi.

Önemli Katılımcılar

Konferansta Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Erdoğan, salona girişinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.