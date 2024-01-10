Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyruklulara satılan arazi miktarındaki anormal artışı TBMM gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, geçen ay gerçekleştirilen 2024 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Bakan Özhaseki’ye hitaben; yabancılara ciddi arazi satışlarının yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yabancılara ülkemizde ciddi arazi satılıyor, bunlar da verimli tarım arazileri. Bunlar araziyi aldığı zaman kuyu suyu filan sorun olmuyor, suyu da buluyorlar, her türlü olanağa da erişiyorlar ama bizim ülkemizin insanı, çiftçimiz araziye sahipken su sorunu, kuyu suyu sorunu devam ediyor. Soruyoruz, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre bize yanıt veriyorsunuz ama bu yanıtlardaki rakamlar sürekli değişkenlik gösteriyor. Türkiye’de şu an toplamda ne kadar yabancıya arazi satıldı? Cevizdi, elmaydı, üzümdü- ayrılarak yanıtlar veriliyor ama bütünü yok, rakamsal olarak verileri bir görelim. Yabancılar niye bu kadar tarım arazisini alıyor ve de en verimli tarım arazileri niye yabancılara satılıyor?”

17 bin 76 adet arazi edindiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlü olarak yönelttiği sorularına yazılı yanıt verdi.

Bakan Özhaseki’nin yazılı yanıtına göre, yabancı gerçek kişilerin ülkemiz genelinde 14.11.2023 tarihi itibariyle aktif olarak satış ve benzeri yollarla 28 milyon 318 bin 836 m2 yüzölçümü kadar arsa, arazi, tarla, bahçe vb. nitelikli 17 bin 76 adet ana taşınmaz edindiğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, “Soru önergelerinde verilen yanıtların değişkenlik göstermesi ise; bilgilerin canlı verilerden anlık, aktif olarak alınması ve her yeni sorgulamada yeni edinimler ve elden çıkarmalar (terkin) nedeniyle değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır” ifadelerini de kullandı.

Verimi yüksek araziler satılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Özhaseki'nin yanıtına ilişkin, "Yabancılar arsa, arazi, bahçe vb. yerlerden en verimli olan alanları tarım için tercih ediyorlar. Sulama suyu sorunu olmayan ve verimi yüksek ürün sağlanan arazileri tercih ediyorlar. Yabancı uyruklulara tarım arazilerinin satışı sınırlanması için de kanun teklifi verdim. Mutlaka yabancı uyruklular için arazi satışlarında belli koşullara bağlanmalıdır. Bu bağlamda kendi çiftçimize gerekli destek sağlanarak tarım arazileri artırılarak ülkemiz çiftçisinin tarımda kalması sağlanmalıdır. Ayrıca Ülkemizde son yıllarda kamuya ait araziler özelleştirme ile el değiştiriyor. Hazine arazileri satışa sunuluyor. Bu süreçte satılan arazilerde tarım dışı kullanılmaması sağlanmalıdır“ yorumunu yaptı.