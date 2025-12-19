You said:

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saran'ın transfer görüşmeleri için yurt dışında olduğu belirtildi. Saran'ın evinde ekipler arama yapıyor. SARAN'DAN İLK AÇIKLAMA Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran SÖZCÜ'ye yaptığı ilk açıklamada "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" dedi. TUTUKLAMA OLURSA FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANLIĞI SÜRER Mİ? Spor Hukukçusu Emin Özkurt, yasal süreci Sözcü TV'ye değerlendirdi. Saran'ın tutuklanması durumunda Fenerbahçe başkanlığının devam edip etmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Özkurt, şu değerlendirmeleri yaptı: "Öncelikle şunu ifade edelim; Bu soruşturmanın bu şekilde gelişmesi, anlaşıldığı kadarıyla gizli tanık ifadesine dayanıyor. Gizli tanık beyanlarına temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü gizli tanık anlatımları tek başına kesin delil olarak kabul edilebilecek evraklar ya da veriler değildir. Bu gizli tanığın somut verilerle desteklemesi gerekir. Bu noktada Sayın Saadettin Saran ile ilgili yapılan değerlendirmeleri de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Elbette ki Türkiye'de önemli soruşturmalar yürütülüyor. Bu önemli soruşturmalar çeşitli ifadelerle halka halka genişliyor. Anladığım kadarıyla şu an itibarıyla bu soruşturma kapsamında ifade vermeye kendisi geleceğini zaten Sadettin Bey beyan etmiş durumda. Bu da herhangi bir şeyden çekinmediğini ve yargıyla, adaletin bu süreçleriyle net bir şekilde yüzleştiğini gösteriyor. Fenerbahçe Tüzüğü bu konuda yetkilidir. Fenerbahçe Tüzüğü'ne baktığımızda, böyle bir durumla karşılaşılması hâlinde — yani bir tutuklama ya da gözaltının tutuklamaya dönmesi durumunda — Fenerbahçe Kulübü tüzüğü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantısı yapılması ve seçimli genel kurul ihtimalinin doğması söz konusu olabilir. Ama belirttiğim üzere, biz şu anda bu tür yorumlar için çok erken bir aşamadayız