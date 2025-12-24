Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda ele alınan 11. Yargı Paketi kapsamında önemli bir düzenlemeye gidildi. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen bazı suçlar için getirilen erken açık cezaevi ve denetimli serbestlik imkânından deprem suçluları yararlanamayacak.

Erken İnfaz Düzenlemesinin Kapsamı Netleşti

Yeni düzenlemeye göre, belirlenen tarihten önce suç işleyen hükümlülere üç yıl erken açık ceza infaz kurumuna geçiş ve/veya denetimli serbestliğe ayrılabilme hakkı tanınıyor. Ancak TBMM’de kabul edilen değişiklikle, depremle bağlantılı suçlar bu kapsama açıkça dâhil edilmedi.

Bu adım, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası ihmal, kusur ve sorumluluk tartışmalarının yoğunlaştığı süreçte, adalet beklentisinin korunması açısından kritik bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.

“Toplumsal Vicdan” Vurgusu

Milletvekilleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasının toplumsal vicdanın korunması açısından önemli olduğu vurgulandı. Kamuoyunda, yapı güvenliğini hiçe sayan ve can kayıplarına neden olan fiillerin cezasız kalmaması yönündeki beklenti bu düzenlemeyle karşılık bulmuş oldu.

Yargı Reformunda Yeni Dönem

11. Yargı Paketi, infaz sistemi başta olmak üzere birçok alanda değişiklikler öngörürken, deprem suçları konusunda çizilen bu net sınır, yargı reformunun hassas toplumsal konulara yaklaşımını da ortaya koydu.