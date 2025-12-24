Bu dikkat çekici artışın arkasında özellikle yapay zekâ tabanlı yazılım girişimleri ve tahmin piyasaları yer alıyor. Henüz 20’li yaşlarının başındaki girişimciler, birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek servetlere ulaşarak iş dünyasında ezber bozuyor.

En Genç Milyarderler Yapay Zekâdan Çıktı

Ekim ayında tahmin piyasası platformu Polymarket’e yapılan 2 milyar dolarlık yatırım, 27 yaşındaki kurucu Shayne Coplan’ı dünyanın en genç kendi servetini yapan milyarderi haline getirmişti. Ancak bu unvan yalnızca 20 gün sürdü. Yapay zekâ girişimi Mercor’un üç kurucu ortağı, henüz 22 yaşındayken bu rekoru kırarak tarihe geçti.

Bu üçlü, sosyal medya devlerinin kurucularından bile daha genç yaşta milyarder olmayı başardı. Girişimcilerden Brendan Foody, yaşanan süreci “gerçek dışı” olarak tanımlarken, başarılarının beklentilerin çok ötesinde olduğunu ifade etti.

Bir Ayda Yedi Yeni Milyarder

Kasım ve aralık ayları arasında yalnızca birkaç haftada yedi genç girişimci daha milyarderler kulübüne katıldı. Bunlardan biri olan 29 yaşındaki Luana Lopes Lara, dünyanın en genç kendi servetini yapan kadın milyarderi unvanını aldı. Brezilyalı eski balerin Lara, aynı zamanda 20’li yaşlarında bu başarıya ulaşan tek kadın girişimci olarak öne çıkıyor.

Genç Milyarderler İstisna Olmaya Devam Ediyor

Tüm bu hızlı artışa rağmen, milyarderler dünyasında yaş ortalaması hâlâ oldukça yüksek. Dünya genelinde 3 binden fazla milyarderin ortalama yaşı 67 olarak hesaplanıyor. 80 yaşın üzerinde en az 500 milyarder bulunurken, 20’li yaşlardaki milyarderler hâlâ istisnai bir grup olarak görülüyor.

Öte yandan, ailesinden miras kalan servetle milyarder olan 30 yaş altı 17 kişi daha bulunuyor. Bu grubun en genci ise 20 yaşındaki Alman ilaç varisi Johannes von Baumbach.

30 Yaş Altındaki Kendi Servetini Yapan 13 Milyarder

İşte 30 yaşın altında, kendi çabalarıyla milyarder olan isimler:

Surya Midha (22) – Yapay zekâ yazılım Brendan Foody (22) – Yapay zekâ yazılım Adarsh Hiremath (22) – Yapay zekâ yazılım Michael Truell (25) – Yapay zekâ yazılım Aman Sanger (25) – Yapay zekâ yazılım Sualeh Asif (25) – Yapay zekâ yazılım Arvid Lunnemark (26) – Yapay zekâ yazılım Fabian Hedin (26) – Yapay zekâ ile kodlama Shayne Coplan (27) – Tahmin piyasası Küresel Piyasalarda Noel Haftası! Fed, Yapay Zeka ve Jeopolitik Riskler Fiyatlamaları Belirliyor İçeriği Görüntüle Alexandr Wang (28) – Yapay zekâ Luana Lopes Lara (29) – Tahmin piyasası Tarek Mansour (29) – Tahmin piyasası Ed Craven (29) – Çevrim içi kumarhane

Uzmanlara göre yapay zekâ, yalnızca iş gücü piyasasını dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda çok genç yaşta dev servetler yaratan yeni bir girişimci kuşağı da ortaya çıkarıyor. Forbes verilerine dayanan bu tablo, teknoloji çağında başarıya giden yolun artık çok daha erken yaşlarda açıldığını gösteriyor.