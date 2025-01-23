. Balcı, “Hedef pazarlarımız arasında Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta ve Batı Afrika ile Amerika bulunuyor. Ayrıca mevcut pazarlarımız olan Rusya, Kazakistan, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’taki yatırımlarımızı 2025 yılında da sürdüreceğiz” dedi.

Ulusal ve uluslararası mobilya pazarının önde gelen oyuncularından Weltew Grup, Weltew Home ve Newjoy markalarının yeni koleksiyonlarını, dünyanın önde gelen mobilya fuarlarından biri olan İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF) 2025’te sergiledi. 21-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen fuarda grup, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki Weltew Home ve Newjoy’un stantlarında sergilediği koleksiyonlarla büyük ilgi gördü.

“Grup ciromuz 2,2 milyar Türk lirasına yükseldi”

Weltew Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış & Pazarlama Direktörü Davut Bahri Balcı fuarda yaptığı açıklamada, “Weltew Grup olarak, bugün geldiğimiz noktada, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da güçlü bir oyuncu konumundayız. İstihdamdan üretime, AR-GE’den satış ve pazarlamaya kadar her alanda attığımız adımlarla, sektörde öncü olmaya ve Türk mobilyasını dünya markası olarak temsil etmeye devam ediyoruz. 2024 yılı, Weltew Grup için büyüme, inovasyon ve stratejik yatırımlarla dolu bir yıl oldu. Dört kıtada 250’den fazla mağazasıyla hizmet veren Weltew Home, Türkiye genelinde 15 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 155’e yükseltti. Grup ciromuz 2,2 milyar Türk lirasına yükselirken, bunun 2 milyar Türk lirası Weltew Home ve Weltew Yatak’tan, 200 milyon Türk lirası ise hızla büyüyen Newjoy markamızdan elde edildi” dedi.

“İhracatta 25 milyon dolar hedef koyduk”

2025 yılı hedeflerinden de bahseden Davut Bahri Balcı, sözlerine şöyle devam etti; “2025 yılı, Weltew Grup için hem geçmiş yatırımlarımızın meyvelerini toplayacağımız hem de yeni projelere hız kazandıracağımız bir dönem olacak. Hem Weltew Home hem de Newjoy markalarımız için yurt içi ve yurt dışındaki mağaza ağımızı genişletmek, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Özellikle Newjoy’un yurt dışı mağaza açılışlarında hızlanmayı öngörüyoruz. Bunun yanı sıra, yenilikçi koleksiyonlarımız ve etkili iletişim çalışmalarımızla marka bilinirliğimizi ve tüketici beğenisini artırmayı hedefliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde Weltew Home üretim tesisimizin yenileme çalışmalarına başlayacağız. Bu yeniliklerle, Türk mobilya sektörünün en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olmayı planlıyoruz. Ayrıca, İnegöl Hamzabey İhtisas OSB’de 93.000 m2 arazi üzerinde yeni fabrika inşaatına başlayarak üretim kapasitemizi daha da artıracağız. İhracatta ise 25 milyon dolar hedef koyduk. Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta ve Batı Afrika ile Amerika gibi bölgeleri hedef pazarlarımız olarak belirledik. Mevcut pazarlarımız olan Rusya, Kazakistan, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’taki yatırımlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”

“2025 yılındaki Ar-Ge yatırımlarımızın toplamda 5 milyon Türk lirası tutarında olacağını öngörüyoruz”

Weltew Grup bünyesinde 20 kişilik bir Ar-Ge ekibinin bulunduğunu ifade eden Weltew Grup Yönetim Kurulu Üyesi Davut Bahri Balcı, “Fikirden tasarıma, ürün geliştirmeden patent süreçlerine ve sunuma kadar tüm faaliyetleri tek bir çatı altında gerçekleştirebilen, sektör açısından değerlendirildiğinde en büyük ekiplerden biri diyebiliriz. Çeyrek asrı aşan üretim yolculuğunda bugüne kadar Weltew Home bünyesinde yaklaşık 310’dan fazla, 2023 yılında şirket çatısı altına katılan Newjoy tarafında ise 1 yıl içerisinde 30’a yakın patent alınmış durumda. Grup olarak, 2025 yılındaki Ar-Ge yatırımlarımızın toplamda 5 milyon Türk lirası tutarında olacağını öngörüyoruz. Bu yıl Ar-Ge tasarım ekibinin güçlendirmek, Weltew Home ve Newjoy’u tarafında kendi koleksiyonlarını tasarlayan ve A’dan Z’ye üreten bir markaya dönüştürmek gibi bir hedefimiz var. Orta vadede hedefimiz, mobilya sektöründe bir Ar-Ge ve tasarım merkezi olma konumuna ulaşmak” dedi.

Weltew Home ve Newjoy koleksiyonları dikkat çekti

600 m2’lik standında Roma döneminden ilham alan traverten tasarımlarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunan Weltew Home doğal dokusu ve renk tonlarıyla dikkat çeken travertenin mobilya tasarımlarında hem estetik hem de fonksiyonel avantajlarını öne çıkardı. Weltew Home standında sergilenen Cunda, Salda, Piano ve Traverta koleksiyonlarının yatak ve yemek odası tasarımları ile koltuk takımları lüks ve doğallığı bir arada sundu.

Bebek-çocuk-genç odası kategorisinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen markalarından biri olan Newjoy Alice Harikalar Diyarı’ndan esinlenerek tasarladığı alanı ve çocuklu ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı Bohem, Flexijoy, Nest, Nexus, Terra, Cappucino ve Harmony koleksiyonlarıyla hem çocukları hem de ebeveynleri adeta büyüledi.