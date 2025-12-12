Sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlemeler; doğrudan trafik tanımından fikir işçilerinin ikamet şartlarına, gazetelerin asgari satış fiyatlarından internet haber sitelerine getirilen yeni ölçütlere kadar birçok alanı kapsıyor.

Doğrudan Trafik Tanımı Yenilendi

Yönetmeliğin 4. maddesinde yapılan değişiklikle, arama motoru üzerinden yayın adını yazarak ana sayfaya gelen kullanıcıların artık “doğrudan tekil ziyaretçi” kapsamına alınması kararlaştırıldı. Böylece internet haber sitelerinin trafik yapısı, kullanıcı davranışlarına paralel şekilde daha gerçekçi değerlendirilecek.

Fikir İşçilerinin İkamet Şartı Esnetildi

maddede yapılan düzenlemeyle gazeteler ve internet haber sitelerinin kadrolarında yer alan fikir işçilerinin ikamet zorunluluğu hafifletildi.

Yaygın gazetelerde en fazla 4 fikir işçisi ,

Genel Kategoride yayın yapan internet haber sitelerinde en fazla 10 ,

1. ve 2. Kategorilerde 4 ,

3. ve 4. Kategorilerde 2 ,

5. Kategoride 1 fikir işçisi için yerinde ikamet şartı aranmayacak.

Ayrıca köşe yazarlarının başka bir ticari faaliyette bulunmasının istihdam edilmelerine engel teşkil etmeyeceği hükme bağlandı.

Maaşların Peşin Ödenmesiyle Uyum Sağlandı

5953 sayılı Kanun’a uyum kapsamında, fikir işçilerinin ücretlerinin “zamanında” yerine “peşin olarak” ödeneceği yönünde düzenleme yapıldı.

İstihdamı Güçlendiren Eğitim Düzenlemesi

maddede yapılan değişiklikle lisans kavramının yalnızca 4 yıllık fakülteleri kapsadığı açıkça belirtildi.

Buna göre:

2 yıllık yüksekokullar yükseköğrenim kapsamında değerlendirilecek.

İletişim dışı lisans mezunları, en az 9 ay kesintisiz çalışma şartını sağlamaları hâlinde fikir işçisi kadrosunda yer alabilecek.

Bilim ve Teknoloji Haberciliği Zorunlu Kategorilere Eklendi

23 ve 79. maddelerde yapılan düzenlemelerle bilim ve teknoloji kategorisi, resmî ilan ve reklam yayımlayan yayınların zorunlu içerik alanları arasına alındı. Bu adımın, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla daha etkin paylaşılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Alan Adı Değişikliği Artık Daha Kontrollü

maddeye eklenen fıkra ile internet haber sitelerinin alan adı değişikliklerinin, mevcut içerik yönetim sistemi ve içerikler korunarak yapılması zorunlu kılındı.

Yeni site kurulamayacak, içerikler başka adrese devredilemeyecek.

Gazete Baskı Yerinde Esneklik

maddeyle gazetelerin baskı yerini değiştirmesi için imzalı sözleşme şartı getirildi. Ayrıca bildirim yapmak kaydıyla, baskı işlemlerinin başka illerdeki matbaalarda da yapılabilmesinin önü açıldı.

2,25 m² yüzölçümü şartı kaldırılarak matbaa maliyetleri karşısında gazetelere kolaylık sağlandı.

Asgari Satış Fiyatları Güncellendi

Artan maliyetler göz önünde bulundurularak 43. madde kapsamında fiyatlar yeniden düzenlendi:

Yerel ve bölgesel gazetelerin asgari satış fiyatı: 7 TL

Yaygın gazetelerin asgari satış fiyatı: 20 TL

Uygulama 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

Ayrıca “asgari fiili satış adedi” ifadesi daha net bir tanım sağlamak amacıyla “günlük” ibaresiyle tamamlandı.

Gazeteler Ek Göstergeyi Maliyet Artmadan Alabilecek

maddeyle yapılan değişiklikle gazeteler, yüzölçüm şartından bağımsız şekilde günlük fiili satışları doğrultusunda ek gösterge elde edebilecek.

Haber Sitelerine Bekleme Süresi Kriteri Güncellendi

maddede yapılan düzenlemeye göre artık doğrudan tekil ziyaretçi verisi de bekleme süresi şartları arasındaki ölçütlere eklendi. Böylece kriterler daha gerçekçi bir trafik değerlendirmesi sunacak.

Asgari Haber Sayısı %50 Azaltıldı

maddeye göre günlük asgari haber sayısı şartı %50 oranında düşürüldü.

Amaç, sayıyı artırmak yerine özgün ve kaliteli haber üretimini teşvik etmek.

Doğrudan Tekil Ziyaretçi Oranı Düştü

Değişen kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda doğrudan tekil ziyaretçi oranı:

%15’ten %10’a düşürüldü.

Genel Kategoride yurt dışı trafik üst sınırı ise %5’ten %10’a yükseltildi.

Ek Gösterge Başvuru Prosedürü Güncellendi

maddede yapılan düzenlemeyle, 6 aylık bekleme süresini istisnai hükümle tamamlayan sitelerin yazılı başvuru yapması zorunlu hâle getirildi. Bekleme süresindeki yayınların ilan hakkı süreçlerine ilişkin usuller de yeniden değerlendirildi.

RESMÎ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/2/2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Doğrudan trafik: İnternet haber sitesinin alan adının herhangi bir yönlendirme olmaksızın doğrudan internet tarayıcısına yazılmasıyla veya arama motorları üzerinden yapılan arama sonucunda kullanıcının doğrudan ana sayfayı ziyaret etmesi durumunda oluşan trafiği,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “zamanında” ibaresi “peşin olarak” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sorumlu müdür istisna olmak üzere diğer fikir işçileri, aynı il ve komşu illerin mülki sınırları içerisinde kalmak suretiyle, gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan yerinin bulunduğu yerle ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ile toplu ulaşım imkânları da dikkate alınarak, yayın veya kontenjan yerinin dışında ikamet edebilirler. Bu gibi durumlarda, görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilmesinin imkân dâhilinde olup olmadığına Kurum tarafından karar verilir. Yaygın gazetelerde en fazla dört fikir işçisi; internet haber sitelerinin, Genel Kategoride bulunanlarda en fazla on, 1. ve 2. Kategorilerde bulunanlarda en fazla dört, 3. ve 4. Kategorilerde en fazla iki, 5. Kategorilerde bulunanlarda bir fikir işçisi için kontenjan yerinde ikamet etme şartı aranmaz. İkamet yerinin tespitinde Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yer alan birinci ikamet adresi esas alınır.”

“(5) Yazar olarak istihdam edilenlerde ikinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz. Bu fıkra kapsamında istihdam edilenler üçüncü fıkrada yer alan sayıya dahil değildir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Yükseköğretim kurumlarının iletişim fakültelerinden veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinin lisans programlarından, iletişim alanında yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak ya da Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen eşdeğer diplomaya sahip olmak.”

“f) (a) bendinde yer alanların dışındaki fakültelerin lisans programlarından mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında fikir işçisi statüsünde en az 9 ay ara vermeden çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “sanat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilim, teknoloji,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İnternet haber sitelerinin alan adı değişikliğinin, mevcut içerik yönetim sistemi ve içeriklerinin korunarak yapılması gerekir. Bu işlemler sırasında yeni bir internet sitesi oluşturulamaz veya başka bir internet sitesine devir yapılamaz. Yeni alan adı, mevcut internet haber sitesinin ana alan adı olarak tanımlanması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasına “değişikliğini” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yapılan sözleşme ile birlikte” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “, yüzölçümü 2,25 metrekareden az olmayan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5” ibaresi “7” şeklinde ve “15” ibaresi “20” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına “gereken” ibaresinden sonra gelmek üzere “günlük” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüzölçümü en az 3,00 metrekare olan yaygın gazeteler” ibaresi “Yaygın gazeteler” şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Yüzölçümü en az 2,25 metrekare olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “günlük asgari tekil ziyaretçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, doğrudan tekil ziyaretçi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-7 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Tablo-7 Kategoriler Günlük asgari haber sayısı Genel Kategori 120 1. Kategori 50 2. Kategori 40 3. Kategori 25 4. Kategori 20 5. Kategori 15

”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%15’inin” ibaresi “%10’unun” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “%5’i” ibaresi “%10’u” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrasına “aracılığıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “üç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bekleme süresini 54 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre tamamlayan internet haber siteleri için birinci fıkranın (c) bendi hariç ek gösterge şartları aranmaz.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasına “sanat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilim, teknoloji,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin başlığı “Bekleme süresinin uzaması, tamamlanması ve sonlandırılması” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bekleme süresi başlatılması için talepte bulunan veya başlatılmış olan süreli yayınlarda, 113 üncü maddede yer alan durumların tespit edilmesi halinde, hiç başvuru yapmamış kabul edilerek bekleme süreleri sonlandırılır.”

MADDE 16- Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi 1/1/2026 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.