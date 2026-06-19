Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi isim sponsoru Vodafone, 2026 Voleybol Milletler Ligi Ankara etabı süresince sunacağı 5G odaklı yeniliklerle seyir keyfini artıracak.

Vodafone, bu yıl 5G teknolojisinin sunduğu imkânları deneyimletmek amacıyla Türkiye-Belçika maçında özel bir projeye de imza attı. 5G hologram teknolojisiyle oluşturulan Vodafone 5G Türkiye Tribünü projesiyle, farklı bir lokasyonda bulunan 41 taraftarın hologram görüntüleri ve sesleri, İstiklal Marşı töreninde Vodafone 5G teknolojisi sayesinde, tribünlerin arkasında ortaya çıktı ve bütün salonla beraber İstiklal Marşı'nı söyledi. Böylece, fiziksel olarak salonda bulunamayan voleybolseverlerin desteği sahaya yansıtılarak Türkiye'nin dört bir yanındaki heyecan tek noktada birleşmiş oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

'A Milli Kadın Voleybol Takımımız hepimizin gururu ve kalbimiz maçlarında onlarla birlikte çarpıyor. Özellikle İstiklal Marşı'mızın okunduğu ve tüm oyuncuların sahada birlikte oldukları o an, maçların başlamasından önce birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği an. İşte tam da bu anda teknolojiyi de kullanarak milli takımımıza tüm Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bu anı unutulmaz kılmak istedik. Türkiye-Belçika maçında hayata geçirdiğimiz Vodafone 5G Türkiye Tribünü projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini sahaya, Filenin Sultanları'nın yanına taşıdık. Teknolojinin gücüyle deneyimi yeniden tanımlayan bu projeyle, ülke genelindeki heyecanı tek bir noktada buluşturduk. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında gururla durmayı sürdüreceğiz.'