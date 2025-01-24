Madencilik sektöründe faaliyet gösteren Vişne Madencilik’in halka arz sürecinde geri sayım başladı. Temelleri 1952 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde kurucusu Nihat Mithat Öztüre tarafından atılan şirketin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Halka arz işleminde; 17 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 7 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak suretiyle toplam 24 milyon TL’lik nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret” aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 100 milyon TL’den 117 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı ise 37,44 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün 898 milyon 560 bin TL’yi bulması beklenirken, sermaye artışı sonucunda halka açıklık oranı yüzde 20,51 olarak öngörülüyor. Şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.