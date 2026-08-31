Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son oynanan Kauno Zalgiris maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Çorum FK karşısına çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Çorum FK ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano da bu mücadeleye, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son oynadıkları Kauno Zalgiris müsabakasının 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı.

Italiano; Emirhan Topçu, Kassoum Quattara, İlhan Fakılı ve Kartal Yılmaz'ın yerine Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'a görev verdi.

Beşiktaş'ın, Çorum FK maçı 11'i şu şekilde:

'Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic.'

Poku ve Miretti, ilk kez kadroda

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan bu sezon 5 Avrupa kupaları, 1 de Süper Lig olmak üzere 6 müsabakada toplam 94 dakika forma şansı bulan Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı.

Rıdvan Yılmaz'ın dalya heyecanı

Siyah-beyazlılarda sol bek Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 kez olmak üzere 99 müsabakada görev alırken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılarda ikinci dönemini yaşayan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giymişti.

Didem Karagenç ile Başak Gündoğdu, onurlandırıldı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı eski oyuncuları Didem Karagenç ile Başak Gündoğdu, müsabaka öncesi saha kenarında çerçeveletilmiş formaları takdim edilerek tebrik edildi. Futbol kariyerini sonlandıran eski oyunculardan Didem Karagenç, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevine getirilirken Başak Gündoğdu ise Futbol Operasyon ve Dış İlişkiler Sorumlusu görevini üstlendi.

Dolmabahçe'de Zafer Bayramı coşkusu

Beşiktaş - Çorum FK karşılaşmasında seremoni öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı tribünde dev Türk bayrağı açılırken Yeni ve Eski Açık tribünlerindeki taraftarlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Tribünler hep bir ağızdan marşlar söyledi.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular da ısınmaya üzerinde Atatürk temalı tişörtlerle çıktı.