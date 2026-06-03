Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir restoranda düzenlenen programa Tekirdağ'ın yanı sıra Trakya'nın çeşitli illerinden gelen kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı. Yoğun ilgi gören buluşmada konuşan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, kulübün geleceğine yönelik projelerini de paylaştı. Kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Safi, "Kıymetli Tekirdağlılar ve çevre illerden gelen Fenerbahçeliler, bizleri mutlu ettiniz. Bu birlik ve beraberlik Fenerbahçe'nin geleceği adına bizlere büyük güç veriyor" ifadelerini kullandı. Transfer çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Safi, taraftarların merakla beklediği isimlerin kısa süre içerisinde açıklanacağını söyledi. Safi, "Transfer çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Beklediğimiz isimleri açıklamaya az kaldı. Beklentilerinizi boşa çıkarmayacağız. Transfer sezonu resmi olarak başlamamış olmasına rağmen bu kardeşiniz her şeyi göze aldı. Ne dedik; tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından birini kuruyoruz. Amacımız ilk senemizde Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştırmak" diye konuştu.



Fenerbahçe'nin geçmişteki gücüne ve başarılarına vurgu yapan Safi, sarı-lacivertli kulübün yeniden eski günlerine dönmesi gerektiğini belirtti. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü iliklerine kadar hisseden bir neslin evlatları olduklarını ifade eden Safi, "Fenerbahçemiz bir dönem kadroların en iyisine, statların en büyüğüne ve şampiyonluklara sahipti. Ancak bugün ligdeki gidişatımız ortada, tesislerimiz eskidi. Bu tablo bize yakışmıyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yeniden hatırlaması ve hatırlatması gerekiyor. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi çocuklarımıza yaşatmak boynumuzun borcudur" dedi.



Göreve gelmeleri halinde güçlü ve iddialı bir takım oluşturacaklarını dile getiren Safi, "Ben iddialı bir kardeşinizim. Vasat kadrolar oluşturan bir başkan olmayacağım. Çok kaliteli bir kadro kuracağız. Taraftarlarımız iyi futbolcular izlemek istiyor. Biz de onlara bunu sunacağız. Önümüze çıkan her engeli teker teker ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.



Yönetim kurulu yapılanmasına da değinen Safi, her alanda mücadele edecek güçlü bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Öyle bir yönetim kurulu kurduk ki her türlü mücadeleyi vereceğiz. Fenerbahçe'nin haklarını her platformda savunacağız" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki atmosferin yeniden eski günlerine dönmesi gerektiğini söyleyen Safi, "Kadıköy yeniden eski atmosferine kavuşmalı. Fenerbahçe taraftarı her zaman takımının yanında oldu. Biz de taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım kuracağız" dedi.



Kulübün mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Safi, hedeflerinin önünde herhangi bir sınır bulunmadığını belirterek, "Sürekli limitlerden bahsediliyor. Bizim hayallerimizin hiçbir limiti yok. Rakiplerimiz finansal konulara çalışmadığımızı düşünüyor olabilir. Oysa biz bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yönetim kurulumuz kulübün mali yapısını en ince ayrıntısına kadar inceledi. Finansal anlamda güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına ilişkin iddialı açıklamalarını sürdüren Safi, kadroya önemli isimler katacaklarını belirterek, "Biz ne dedik; yıldızları alacağız. Taraftarlarımızın beklediği isimleri açıklayacağız. 2 yerli ve 3 yıldız yabancı oyuncu transfer edeceğiz. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Cuma gününe kadar tüm süreci tamamlayıp kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle ve Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Dernek Başkanı İsmail Köşkdere'ye hediye takdimiyle sona erdi.