Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde milyonlarca mükellefin beyanlarının değerlendirildiği listede, en yüksek gelir vergisi tahakkuku yapılan isimler arasında Baykar yöneticileri ilk iki sırayı aldı.

GİB verilerine göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2025 vergilendirme döneminde 2 milyar 991 milyon 536 bin lira gelir vergisi tahakkukuyla Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 2 milyar 502 milyon 27 bin lira vergi tahakkukuyla ikinci sırada yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında ise 830 milyon 795 bin 72 liralık vergi tahakkukuyla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koçbulundu.

Böylece listenin ilk üç sırasında yer alan üç ismin toplam gelir vergisi tahakkuku 6,32 milyar lirayı aştı. Selçuk Bayraktar ile Haluk Bayraktar'ın tek başına toplam tahakkuku ise yaklaşık 5,49 milyar lira oldu.

Baykar'dan vergi rekortmenliği sonrası ilk açıklama

Vergi rekortmenleri listesinin açıklanmasının ardından Baykar'dan da değerlendirme geldi.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ihracat odaklı büyümeye ve yüksek teknoloji üretimine dikkat çekildi. Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ettiğini belirtti.

Açıklamada, Selçuk Bayraktar'ın 2 milyar 991 milyon liralık vergiyle Türkiye genelinde birinci, Haluk Bayraktar'ın ise 2 milyar 502 milyon liralık vergiyle ikinci sırada yer aldığı hatırlatıldı.

Baykar, açıklamasında bundan sonraki dönemde de Türkiye için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceği mesajını verdi.

Beş yıldır değişmeyen zirve

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın gelir vergisi rekortmenleri listesindeki yükselişi 2025 yılıyla sınırlı değil.

İki Baykar yöneticisi, 2021-2025 döneminde beş yıl üst üste Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen mükellefleriolarak listenin ilk sıralarında yer aldı.

Bu durum, Baykar'ın ihracat ağırlıklı büyümesinin yanı sıra şirketin ortaklarına dağıttığı kazançların vergisel sonuçlarını da gündeme getiriyor.

GİB'in yayımladığı veriler, 2025 vergilendirme döneminde Türkiye genelinde gelir vergisi matrahı ve tahakkuk eden verginin önceki yıla göre önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor.

5,5 milyondan fazla mükellef beyanname verdi

Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemine ilişkin 5 milyon 586 bin 760 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi.

Bu beyannamelerde toplam 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 lira matrah beyan edildi.

Beyan edilen bu tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisi tahakkuku ise 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 lira oldu.

Başka bir ifadeyle, Türkiye genelinde milyonlarca mükellefin beyan ettiği gelir üzerinden devletin tahakkuk ettirdiği gelir vergisi 710,5 milyar lirayı aştı.

GİB verileri, 2025 yılı gelir vergisi beyannamelerinde hem beyan edilen matrahın hem de tahakkuk eden verginin bir önceki yıla kıyasla güçlü bir artış gösterdiğine işaret ediyor.

Matrah yüzde 70,10 arttı

2025 vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında, 2024 yılına kıyasla beyan edilen toplam matrah yüzde 70,10 arttı.

Aynı dönemde tahakkuk eden toplam gelir vergisindeki artış yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

Bu iki veri, Türkiye genelinde gelir vergisi kapsamında beyan edilen kazançların ve buna bağlı vergi tahakkuklarının bir önceki yıla göre ciddi ölçüde yükseldiğini ortaya koydu.

Kurumlar vergisinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. 2025 yılı kurumlar vergisi beyanlarında, 2024 yılına göre beyan edilen matrah yüzde 60,47, tahakkuk eden kurumlar vergisi ise yüzde 63,02 arttı.

Mükellef başına ortalama 428 bin 651 lira matrah

GİB verilerine göre 2025 vergilendirme döneminde Türkiye genelinde her bir gelir vergisi mükellefi ortalama 428 bin 651 lira matrah beyan etti.

Bu matrah üzerinden mükellef başına ortalama 127 bin 187 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Böylece Türkiye genelindeki ortalama mükellef ile listenin zirvesindeki isimler arasındaki vergi farkının boyutu da ortaya çıktı.

Selçuk Bayraktar'ın 2,99 milyar liralık vergi tahakkuku, Türkiye genelindeki ortalama 127 bin 187 liralık tahakkukun yaklaşık 23 bin 500 katına denk geliyor.

İlk 100'de İstanbul açık ara önde

Türkiye genelinde en fazla gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul açık ara öne çıktı.

İlk 100'de:

İstanbul: 78 mükellef

Ankara: 10 mükellef

İzmir: 3 mükellef

Kocaeli: 2 mükellef

Bursa: 1 mükellef

Kayseri: 1 mükellef

Eskişehir: 1 mükellef

Tekirdağ: 1 mükellef

Aksaray: 1 mükellef

Rize: 1 mükellef

Karabük: 1 mükellef

yer aldı.

Böylece Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi tahakkukuna sahip ilk 100 mükellefin 78'i İstanbul'da bulunurken, başkent Ankara 10 mükellefle ikinci sırada yer aldı.

Baykar'ın ihracatı 2,2 milyar dolara ulaştı

Vergi rekortmenleri listesinin ilk iki sırasında Baykar yöneticilerinin yer almasının ardından şirketin ihracat performansı da yeniden gündeme geldi.

Baykar'ın 2025 yılı ihracatı 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şirket, gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ettiğini açıkladı.

Baykar'ın daha önce paylaştığı verilere göre şirketin ihracatı 2021 yılında 664 milyon dolar seviyesindeyken, 2022'de 1,2 milyar dolara yükseldi. 2023 ve 2024 yıllarında 1,8 milyar dolar seviyesine çıkan ihracat, 2025'te 2,2 milyar dolara ulaştı.

Bu tablo, Baykar'ın savunma sanayisinde ihracat ağırlıklı büyüme modelini sürdürdüğünü gösteriyor.

Gelirin büyük bölümü yurt dışından

Baykar'ın açıklamasında şirket gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasının ihracattan sağlandığı vurgulandı.

Şirketin küresel pazardaki büyümesinde özellikle Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI platformlarının ihracatı önemli rol oynuyor.

Baykar, yüksek teknoloji ürünlerini farklı ülkelere ihraç ederken elde ettiği gelirleri yeni Ar-Ge ve üretim yatırımlarında kullandığını belirtiyor.

Şirketin açıklamasına göre kuruluşundan bu yana elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 90'ı ihracattan elde edildi.

Öz kaynakla Ar-Ge ve üretim vurgusu

Baykar'ın vergi rekortmenliği sonrasında yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklardan biri de şirketin finansman modeli oldu.

Şirket, kuruluşundan bu yana projelerini öz kaynaklarıyla geliştirdiğini ve Ar-Ge ile üretim faaliyetlerini elde ettiği gelirleri yeniden yatırıma dönüştürerek sürdürdüğünü belirtiyor.

Baykar ayrıca faaliyetleri kapsamında banka kredisi kullanmadığını ve büyümesini kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Bu model, şirketin özellikle savunma ve havacılık alanındaki yüksek maliyetli Ar-Ge faaliyetlerini ihracat gelirleriyle finanse etmesi açısından dikkat çekiyor.

İstihdam 8 bin 500'ü aştı

Baykar'ın büyümesi yalnızca ihracat ve finansal sonuçlarla sınırlı kalmadı.

Şirket, yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleriyle birlikte 8 bin 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

Yüksek teknoloji alanında çalışan mühendis ve teknik personel ağırlıklı insan kaynağının artırılması, Baykar'ın yeni nesil savunma ve havacılık projelerindeki kapasitesini de destekliyor.

Gelir vergisinde dikkat çeken tablo

GİB'in açıkladığı 2025 verileri, Türkiye'de gelir vergisi tahakkukunun önemli bir bölümünün yüksek gelir grubundaki mükellefler üzerinden oluştuğunu gösterirken, Baykar yöneticilerinin ilk iki sırada bulunması listenin en dikkat çekici sonucu oldu.

Selçuk Bayraktar'ın yaklaşık 3 milyar liralık vergi tahakkuku, Haluk Bayraktar'ın 2,5 milyar liralık tahakkuku ve Rahmi Koç'un 830,8 milyon liralık tahakkuku, listenin ilk üç sırasında milyar liralık vergi rakamlarının oluştuğunu ortaya koydu.

Türkiye genelinde ise 5,58 milyon mükellefin verdiği beyannameler sonucunda 2,39 trilyon liralık matrah üzerinden 710,56 milyar liralık gelir vergisi tahakkuku gerçekleşti.

GİB'in açıkladığı veriler, 2025 yılında hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi tarafında bir önceki yıla göre yüksek oranlı artış yaşandığını ortaya koyarken, vergi rekortmenleri listesinin zirvesindeki Baykar yöneticilerinin beşinci kez üst üste ilk iki sırada yer alması da dikkat çekti.