Türkiye bilişim sektörünün en kapsamlı araştırmalarından Bilişim 500'ün sonuçları açıklandı. Yazılım geliştirme alanındaki köklü deneyimini sistem entegrasyonu, güvenlik teknolojileri ve ileri mühendislik kabiliyetiyle birleştiren Link Bilgisayar, Bilişim 500 Araştırması'nda iki kategoride birincilik elde ederken, dokuz farklı kategoride de dereceye girdi. Link Bilgisayar, "Türkiye Merkezli Üretici İnsan Kaynakları Yazılımı" kategorisinde birincilik elde ederken, "Son 3 Yılda En Hızlı Büyüyen 10 Bilişim Şirketi" kategorisinde de ilk sırada yer aldı.

Şirket ayrıca "Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M", "Türkiye Merkezli Üretici Yazılım, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Yazılımı" ve "Türkiye Merkezli Üretici – Donanım – Güvenlik Kamera Donanımı" kategorilerinde üçüncü, "Türkiye Merkezli Üretici ERP Yazılımı" kategorisinde ise yedinci oldu. Genel sıralamalarda da Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde 201 firma arasında 37'nci, Türkiye Merkezli Donanım Üreticisi kategorisinde 68 firma arasında 26'ncı ve Türkiye Merkezli Yazılım Üreticisi kategorisinde 160 firma arasında 16'ncı sırada yer aldı.

Deneyimli yöneticiler onurlandırıldı

Bilişim 500 ödül töreninde Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik açılış konuşmasını gerçekleştirdiği gecede, bilişim sektörüne uzun yıllardır katkı sunan yöneticiler için düzenlenen özel kategorilerde Link Bilgisayar yöneticileri de yer aldı. Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan "Bilişim Sektöründe 35 Yılını Tamamlayan Erkek Yönetici", CFO Selma Günaydın ise "Bilişim Sektöründe 25 Yılını Tamamlayan Kadın Yönetici" kategorilerinde öne çıkan isimler oldu.

‘’Sürdürülebilir değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz’’

Geyik kazandıkları ödüllere dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu önemli başarımız; şirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejisinin, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımlarının, yerli yazılım geliştirme kabiliyetinin ve müşteri odaklı yaklaşımının sektörde takdir gördüğünü gösteriyor. 42 yılı aşkın bilgi birikimimizden aldığımız güçle; yapay zekâ, bulut teknolojileri, kurumsal iş uygulamaları, kamu güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle ülkemizin teknoloji ekosistemine katma değer üretmeye, ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmaya ve sürdürülebilir değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, bizlere güven duyan müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür eder, kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.”