Şirketin ilk yarı finansal performansını değerlendiren DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yılın ilk yarısındaki harcama ve yatırımların hasılata dönüşümünün özellikle son çeyrekte daha belirgin hale gelmesini beklediklerini söyledi. Mertcan, DOF TECH gibi stratejik yatırımlarla şirketin katma değerli büyümesini sürdürürken, Türkiye’ye teknoloji, turizm ve üretim alanında değer sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Dünyanın 80’den fazla ülkesine robotik simülatör ihracatı yapan ve Marvel, Universal Studios gibi global markalarla çalışan DOF Robotics, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında güçlü büyüme performansını sürdürerek hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre %69 artırarak 452,4 milyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde brüt kar %66 artışla 279,7 milyon TL’ye, dönem karı ise %420 artışla 72,3 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin toplam varlıkları 4,01 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynakları %12 artışla 2,34 milyar TL seviyesine yükseldi. Dönen varlıklar ise 2025 yıl sonuna kıyasla %27 artarak 3,08 milyar TL oldu.

Şirketin 2026 yılının ilk yarısındaki performansını değerlendiren DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “DOF Robotics’in geçmiş dönem finansal verilerine baktığımızda, hasılat ve karlılık performansında sektörel ve operasyonel dönemselliğin önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Yılın ilk yarısında yapılan harcamalar ve yatırımlar ön plana çıkarken, bu dönemde gerçekleştirilen harcamaların hasılata dönüşümünün özellikle son çeyrekte daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz. Bu anlamda sektörün global ölçekteki temel karakteristiği DOF Robotics için de geçerliliğini koruyor. Önümüzdeki dönemde lokasyon bazlı işletmeler ve gelir paylaşımı modeliyle devreye alacağımız operasyonların etkisini daha net görmeye başlayacağız. Bu projelerin, finansal sonuçlarımızın yanı sıra nakit akışımıza da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım ve büyüme stratejilerinden de bahseden Mertcan, DOF Robotics’in küresel büyümesini güçlendirirken, üretim kapasitesini artıracak yatırımlara, deneyim ekonomisindeki yeni projelere, uluslararası yapılanmaya ve yüksek teknoloji odaklı yeni ürün geliştirme çalışmalarına odaklandıklarını belirtti.

DOF TECH ile Türkiye’nin robotik üretim kapasitesi güçlendirilecek

Bu stratejinin en önemli adımlarından birinin DOF TECH yatırımı olduğunu belirten Mertcan, şöyle konuştu: “Şirketimizin KAP’ta kamuoyuna duyurduğu Arnavutköy yatırımını, üretim operasyon kapasitemizi geliştirecek uzun vadeli hedeflerimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu yatırım kapsamında DOF TECH adıyla, Türkiye’nin seri üretim kabiliyetine sahip entegre bir robot üretim tesisi oluşturmayı hedefliyoruz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren ülkeler arasında yer almak istiyorsak üretimden kopmamamız gerekiyor. Asıl rekabet, geliştirdiğimiz teknolojileri yüksek adetlerde ve sürdürülebilir şekilde üretebilecek sanayi altyapısına sahip olmakta yaşanacak. Bu nedenle DOF TECH kapsamında mümkün olan en yüksek oranda yerli tedarikçilerle çalışarak Türkiye’de robotik üretim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

İleri teknolojiye dayalı simülasyon, yapay zeka ve otonom sistemler alanındaki yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında geliştirdiğimiz yeni nesil ürün ve yazılım çözümlerinin küresel rekabet gücümüzü destekleyeceğine inanıyoruz. Robotik alanındaki vizyonumuzu da klasik sanayi robotlarından ziyade hizmet sektöründe kullanılabilecek yeni nesil robotlar üzerine şekillendiriyoruz. Mağazalar, havaalanları, oteller, müzeler, alışveriş merkezleri ve turizm sektörü gibi alanlarda görev yapabilecek robotlar üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, rafları kontrol eden, stok durumunu takip eden, müşterilere yardımcı olan veya güvenlik süreçlerine destek veren, belirli görevleri otonom şekilde yerine getirebilen dijital çalışanlar geliştirmek.

Bu noktada robotların çevrelerini algılaması, insanları tanıması, engelleri fark etmesi ve güvenli şekilde hareket ederek görevlerini yerine getirebilmesi büyük önem taşıyor. Son üç yıldır Ar-Ge merkezimizde yapay zeka entegrasyonlu otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Bu teknolojilerin gelecekte geliştireceğimiz insansı ve hizmet robotlarının da temelini oluşturacağına inanıyoruz.

Aynı zamanda Robot-as-a-Service, yani robotların satın alma yerine abonelik veya kiralama modeliyle kullanılması sisteminin de özellikle hizmet sektöründe yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Bu model, şirketlerin yüksek ilk yatırım maliyetlerine katlanmadan robot teknolojilerinden faydalanmasını sağlayarak robotların kullanımını hızlandırabilir. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, robotik teknolojiler alanındaki yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürerek küresel rekabet gücümüzü daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.”