Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Alihan Kuriş operasyonu olarak gündeme gelen soruşturma genişleyerek devam ediyor. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonun ardından 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, devam eden çalışmalar sonucunda 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37’ye çıktı. Yetkililer, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğunu, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

Gürlek: “Dini bir görüşe veya cemaate karşı operasyon yok”

Operasyonun kamuoyunda dini yapılanma üzerinden tartışılmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trabzon'da AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması Programı'na katılan Gürlek, gazetecilerin Alihan Kuriş soruşturmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini görüşü ya da cemaati hedef almadığını özellikle vurgulayarak, operasyonun mali suç iddiaları kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Gürlek, “Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon” ifadelerini kullandı.

Gürlek, soruşturmanın kara para aklama ve vergi kanununa muhalefet gibi suç iddiaları üzerinden yürütüldüğünü belirterek, sürecin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının takdirinde devam ettiğini ifade etti.

49 şüpheli hakkında işlem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Alihan Kuriş'in yanı sıra toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın odağında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddiaları bulunuyor.

Operasyon kapsamında farklı adreslerde arama ve yakalama çalışmaları gerçekleştirilirken, soruşturmanın uzun süredir devam eden bir mali incelemenin ardından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Bakan Gürlek de soruşturmanın yeni başlatılmış bir dosya olmadığını belirterek, “Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı” dedi.

Gözaltı sayısı 37 oldu

Operasyonun ilk aşamasında 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Son gelişmeyle birlikte 4 şüphelinin daha yakalanması sonucu toplam gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Böylece 13 Ağustos akşamı itibarıyla soruşturmadaki tablo; 37 gözaltı, 9 yurt dışında bulunan şüpheli ve 7 firari şüpheli şeklinde oluştu.

Soruşturmanın merkezinde mali iddialar var

Adalet Bakanı Gürlek'in açıklaması, soruşturmanın niteliğine ilişkin tartışmalara da önemli bir çerçeve getirdi.

Gürlek'in açıklamasına göre operasyonun hedefi dini inanç, dini görüş veya herhangi bir sivil toplum yapılanması değil; soruşturma kapsamında değerlendirilen mali yapılanma ve buna ilişkin suç iddiaları.

Bu nedenle soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin mali ilişkileri, şirket ve ticari faaliyetleri, para hareketleri ve suçlamalara konu edilen finansal işlemlerin belirleyici olması bekleniyor.

Soruşturmanın sonucunda elde edilecek deliller, savcılığın şüpheliler hakkında nasıl bir hukuki süreç yürüteceğini belirleyecek.

Gürlek'ten Fenerbahçe otobüsü saldırısı açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon programında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesinde takım otobüsüne düzenlenen saldırının üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından dosyada yeni gelişmeler yaşandı.

Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçlarla mücadele biriminin dosya üzerinde çalıştığını belirterek, yeni ayrıntılar ve deliller elde edildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 4'ünün yakalandığını ve 1 kişinin firari olduğunu belirten Gürlek, sürecin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisinde yürütüldüğünü ifade etti.

Yeni deliller: HTS, baz kayıtları ve tüfek

Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırı soruşturmasında yeni delillerin dosyanın yeniden ele alınmasında etkili olduğunu belirtti.

Bakan, özellikle HTS ve baz istasyonu kayıtları ile saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tüfeğin son dönemde ele geçirilmesinin soruşturmadaki yeni gelişmeler arasında bulunduğunu söyledi.

2015'teki saldırıda takım otobüsünün şoförü başından yaralanmış, otobüs kontrolden çıkma tehlikesi yaşamıştı. Saldırı sonrasında olay yerinde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek de bulunmuştu.

Gürlek, yeni deliller doğrultusunda Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İki farklı soruşturma, aynı günün gündeminde

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Trabzon'daki açıklamalarında iki farklı soruşturma öne çıktı.

Bir tarafta Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkındaki mali suç soruşturması bulunurken, diğer tarafta 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen ve uzun yıllardır aydınlatılamayan silahlı saldırı dosyasıyeniden gündemde.

Kuriş soruşturmasında gözaltı sayısının 37'ye ulaşmasıyla adli süreç devam ederken, Bakan Gürlek'in “dini görüşe veya cemaate karşı operasyon yok” açıklaması soruşturmanın hukuki çerçevesine ilişkin tartışmalarda öne çıkan mesaj oldu.

Her iki dosyada da bundan sonraki süreçte savcılık soruşturmaları kapsamında elde edilecek yeni deliller ve şüphelilerin ifadeleri belirleyici olacak.