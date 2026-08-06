Her yıl bilişim sektörünün heyecanla beklediği Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçları 5 Ağustos'ta Grand Pera Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenen törende açıklandı. Bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen araştırma, "Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan Geçmeli!" temasıyla bilişim sektörünün en büyük şirketlerini ve kategori liderlerini belirledi. MİA Teknoloji; Bilişim 500 Ödül Töreni'nde iki farklı kategoride birincilik ödülüne layık görülürken, bilgi güvenliği, savunma teknolojileri, enerji yazılımları ve yapay zekâ alanlarındaki güçlü performansını bir kez daha ortaya koydu.

MİA Teknoloji, Türkiye Merkezli Üretici ana kategorisinin ‘Bilgi Güvenliği Donanımı’ ve ‘Sektörel Yazılım-Savunma’ kategorilerinde birincilik ödülüne hak kazandı.

Savunma teknolojilerindeki dönüşüm vizyonuna güçlü tescil

MİA Teknoloji’nin “Sektörel Yazılım-Savunma” kategorisinde elde ettiği birincilik, şirketin savunma teknolojileri alanında yürüttüğü stratejik dönüşümün önemli bir göstergesi oldu. Kritik sistem güvenliği, bütünleşik sistem mimarileri ve ileri güvenlik yazılımları odağında çalışmalarını güçlendiren MİA Teknoloji, bu başarıyla savunma teknolojilerini büyüme vizyonunun temel eksenlerinden biri haline getiren stratejik yaklaşımını da pekiştirdi.

Şirket, ayrıca genel sıralamalarda da güçlü performansını sürdürerek; ‘Türkiye Merkezli Sektörel Yazılım’ kategorisinde 8'inci, ‘Sektörel Yazılım-Enerji’ kategorisinde 2'nci, ‘Yapay Zekâ’ kategorisinde ise 3'üncü sırada yer aldı.

Bu yıl "Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan Geçmeli!" temasıyla düzenlenen Bilişim 500 Araştırması, Türkiye bilişim sektörünün en kapsamlı ve en köklü referans çalışmaları arasında yer alıyor. Araştırma, şirketleri ciro büyüklüklerinin yanı sıra faaliyet gösterdikleri alt kategorilerde de değerlendirerek sektörün gelişimine ışık tutuyor.

“Başarımızda güçlü Ar-Ge yatırımları ve insan kaynağımızın payı var”

MİA Teknoloji Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Kalite Yöneticisi Pınar Çakır, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bilişim 500 gibi sektörün en önemli referans araştırmalarından birinde kazandığımız derecelerden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. İki kategoride birden birincilik ödülüne layık görülmemiz ve diğer kategorilerde de üst sıralarda yer almamız, teknoloji geliştirme vizyonumuzun ve Ar-Ge odaklı çalışmalarımızın önemli bir göstergesidir. Kuşkusuz bu başarıda, her biri konusunda uzman deneyimli ekibimizin büyük emeği ve katkısı var. Gelecek dönemde de bilgi güvenliği, savunma ve yapay zekâ alanlarında geliştireceğimiz yerli çözümlerle ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunarken, yerli ve milli teknolojilerimizi küresel pazarlara taşıyarak Türkiye’nin mühendislik gücünü uluslararası arenada temsil etmeyi sürdüreceğiz.”