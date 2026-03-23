Kuruluş yılı itibarıyla Özelleştirme İdaresi’nden aldığı 14 bin metrekarelik arsa üzerinde toplam 216 bağımsız bölümden oluşacak Vera Konsept AVM projesine başlandı. Ancak 2026 yılı itibarıyla projenin tamamlanmadığı görülüyor; AVM hâlâ yatırımcılar için belirsizliğini koruyor.

Halka Arz ve GYO’ya Dönüşüm

paramedya'dan Deniz Ateş'in haberine göre 2023 yılında şirket, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsüne geçerek gayrimenkul alanına odaklandı. 18-20 Ekim 2023 tarihlerinde pay başına 15,78 TL sabit fiyatla yapılan halka arzda 55 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi ve toplam değer yaklaşık 867,9 milyon TL’ye ulaştı. Halka açıklık oranı %26,83 olarak kaydedildi.

Hisse Fiyatında Sert Düşüş

Halka arz sonrası hisse kısa sürede 70 TL’nin üzerine çıkarken, 2024 yılında yapılan %300 bedelsiz sermaye artırımı sonrası fiyatlar düzeltilmiş bazda 18-19 TL seviyelerine geriledi. Mevcut durumda hisse fiyatı yaklaşık 2,25 TL seviyesinde bulunuyor. Bu, zirveye göre yaklaşık %88, halka arz fiyatına göre ise %60’lık bir değer kaybına işaret ediyor.

AVM Satışında Netlik Yok

Şirket, 12 Ağustos 2024 tarihinde AVM’nin 3,75 milyar TL + KDV bedelle satıldığını açıkladı. Satışın tarafı S.S. Ortak Yatırım Gayrimenkul İşletme Kooperatifi olarak belirtilse de, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) sürecin tamamlanmasına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Üstelik kooperatifin internet sitesinde AVM hisselerine dair satış ilanları ve tanıtım faaliyetleri devam ediyor, ancak finansal sonuçlar netleşmiş değil.

Halka Açıklık Hızla Arttı

Ortaklık yapısında son dönemde önemli değişimler yaşandı. 2025’in Mart-Nisan döneminde 50 milyon adet pay 2,60 TL’den satılırken, Ağustos ayında 248,8 milyon adet pay 3,80 TL’den el değiştirdi. Bu işlemler sonrası halka açıklık oranı %26,83’ten %72,52’ye yükseldi.

Bedelli Sermaye Artırımı ve İhale Tartışması

Şirketin planladığı %250 bedelli sermaye artırımı, gelen tepkiler üzerine %100’e revize edildi ve süreç hâlâ devam ediyor. Finansman ihtiyacı gerekçesiyle yapılan başvuru, aynı dönemde DOGUB ihalesi için 1,1 milyar TL teklif verilmesi ile çelişiyor. Bu durum yatırımcılar açısından tartışmalı bir tablo oluşturuyor.

Proje ve Finansal Belirsizlikler

Ana proje olan AVM’nin tamamlanmamış olması, konut teslim süreçlerinin netleşmemesi ve geçmiş ihalelere ilişkin açıklamaların yapılmamış olması, yatırımcı tarafında belirsizlikleri artırıyor. Ayrıca, hisse fiyatının defter değerinin yaklaşık 5,96 TL’nin altında seyretmesi dikkat çeken bir başka unsur.

Tüm bu gelişmeler, Vera GYO’da proje ilerlemesi, satış işlemleri ve finansman politikaları konusundaki soru işaretlerinin devam ettiğini gösteriyor.