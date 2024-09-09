Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik cezai soruşturmada seçimleri kazandığını savunan muhalefetin adayı Edmundo Gonzlez hakkında komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi suçlamalarla tutuklama kararı çıkarılmıştı. Venezuela hükümeti, muhalif aday Gonzlez'in ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gonzlez'in birkaç gün önce “kendi isteğiyle” Karakas'taki İspanya Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu. Rodriguez, Venezuela yönetiminin de güvenli geçiş konusunda mutabık kaldığını ve ardından Gonzlez'in ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ise Gonzlez'in kendi talebi doğrultusunda İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla ülkeden ayrıldığını ifade ederek İspanya hükümetinin tüm Venezuela halkının siyasi haklarına bağlı olduğunu bildirdi. Gonzlez'in avukatı ise yaşananları doğrulayarak daha fazla detay vermedi.



Venezuela güçleri Brezilya Büyükelçiliğini kuşattı

Gonzlez'in ülkeden ayrıldığı sıralarda ise Venezuela ve Arjantin arasında tansiyon yükseldi. Venezuela güvenlik güçleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı 6 muhalif ismin sığındığını iddia ettiği başkent Karakas'taki Arjantin adına temsilcilik yürüten Brezilya Büyükelçiliğini kuşattı. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, elçilik binasında terör eylemlerinin planlandığını savundu. Venezuela hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, Brezilya'nın Arjantin'in Venezuela'daki diplomatik yetkilerini temsil etme yetkisini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, Maduro ve yardımcısına yönelik terör saldırıları planlandığına ilişkin kanıtların ortaya çıkarılmasının ardından harekete geçmek zorunda kalındığı kaydedildi.



Brezilya'dan Arjantin'e yeni temsilci seçilmesi talebi

Brezilya tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu görevi yürütmek üzere bir başka ülke belirlenene kadar Arjantin'in Venezuela'daki çıkarlarını temsil etmeye devam edeceği bildirildi. Ayrıca açıklamada, Arjantin'in diplomatik tesislerinin dokunulmazlığı vurgulandı.



Arjantin'den kınama

Arjantin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Resmi konutumuzda kalan sığınmacılara yönelik her türlü müdahale ya da kaçırma girişimi uluslararası toplum tarafından sert bir şekilde kınanacaktır. Bu gibi eylemler Maduro yönetiminde temel insan haklarına saygı gösterilmediği inancını pekiştirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Venezuela'nın söz konusu eylemi Şili, Uruguay ve Paraguay tarafından da kınandı. Venezuela ve Arjantin'in diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Arjantin ülkedeki diplomatik faaliyetlerini Brezilya aracılığıyla yürütmeye başlamıştı.



2 bin 400 kişi de gözaltına alınmıştı

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinden bu yana siyasi kriz yaşanıyor.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzlez'in ise yüzde 44.2 oy aldığını duyururken, sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzlez'in seçimin galibi olduğu ifade edildi. Sonuçların açıklanmasıyla ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri, seçime ilişkin daha fazla veri paylaşılana kadar Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı.

CNE'nin, seçimin galibinin Maduro olduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde protestolar patlak vermişti. Protestolarda 27 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.