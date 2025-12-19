ABD’den Green Card Programı İçin Kritik Karar

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) DV1 programının durdurulması yönünde talimat verdi. Karar, Washington’da Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nde düzenlenen “Anavatana Yönelik Küresel Tehditler” başlıklı oturumun ardından kamuoyuna yansıdı.

Askıya Alma Gerekçesi Açıklanmadı

DV1 programının neden askıya alındığına ilişkin ayrıntılı bir gerekçe paylaşılmadı. Ancak kararın, ABD’nin göç ve sınır güvenliği politikalarına yönelik daha kapsamlı bir incelemenin parçası olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, programın geleceğine ilişkin net bir takvim de açıklamadı.

ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta Brown Üniversitesi’nde 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından Yeşil Kart çekilişi programını süresiz askıya aldı.

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentindeki Brown Üniversitesi’nde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırının "Yeşil Kart" sahibi bir göçmen tarafından gerçekleştirilmesinin ardından Yeşil Kart programı süresiz olarak askıya alındı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu şahıs, ülkemize asla kabul edilmemeliydi. Başkan Trump, 2017 yılında DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir DEAŞ teröristinin New York’ta kamyonla gerçekleştirdiği ve 8 kişinin öldürüldüğü kahredici saldırının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etmişti. Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda bu korkunç program nedeniyle daha fazla Amerikalının zarar görmesini engellemek amacıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nde DV1 programının derhal askıya alması yönünde talimat veriyorum" ifadelerini kullandı.

13 Aralık’ta Brown Üniversitesindeki kanlı saldırının yanı sıra 15 Aralık’ta ABD'nin en seçkin üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör Nuno Loureiro’nun evinde vurularak öldürüldüğü saldırının da şüphelisi olan 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin 2017 yılında göçmen vizesi programı "DV1" kapsamında ABD’ye geldiği ve kendisine Yeşil Kart verildiği tespit edilmişti.

Yeşil Kart çekilişi ismiyle anılan "DV" programı, ABD’deki göçmen profilini çeşitlendirmek amacıyla 1990 Göçmenlik Yasası kapsamında oluşturulmuştu.

ABD’ye göç oranı en düşük olan ülkelerden gelen başvurular arasından her yıl 55 bin kadar göçmene kalıcı oturum hakkı tanıyan program, uzun süredir güvenlik riski oluşturduğu ve göçte liyakat değil, şansa dayalı olduğu nedeniyle tartışma konusu oluyordu.

ABD yönetimi, programın ne kadar süreyle askıda kalacağı ya da programın tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Green Card Nedir?

Green Card, yabancı uyruklu kişilere ABD’de süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyan daimi oturum iznini ifade ediyor. Bu statüye sahip kişiler, ABD’de yasal olarak çalışabiliyor, sosyal güvenlik sisteminden yararlanabiliyor ve belirli şartları yerine getirdikten sonra ABD vatandaşlığına başvurabiliyor.

DV1 Programı Kaç Kişiyi Kapsıyordu?

Kamuoyunda “Green Card çekilişi” olarak bilinen Diversity Visa Programı, ABD’ye göç oranı düşük ülkelerin vatandaşlarına her yıl en fazla 50 bin göçmen vizesi verilmesini öngörüyordu. Program, ABD’nin yıllık verdiği yaklaşık 1 milyon Green Card’ın sınırlı bir bölümünü oluşturuyordu.

Başvuru Sahipleri Ne Olacak?

DV1 programının askıya alınmasının, halihazırda başvuru yapmış ya da çekilişte hak kazanmış adayları nasıl etkileyeceği henüz net değil. USCIS’ten yapılacak resmi açıklamaların beklendiği süreçte, kararın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu sorusu da yanıt arıyor.