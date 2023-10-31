Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Düzenlemeye göre, okul öncesi çocuklarının, yaş ve gelişim olarak kendilerine en yakın olan ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim almaları için sadece ilkokul bünyesinde ana sınıfı açılması sağlanacak.

ŞUBE AYRICALIĞINA SON

Önceki yönetmeliğe göre ilkokul ve ortaokulda kayıt sırasında şube ve öğretmen seçimi okul yöneticilerinin inisiyatifindeydi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin şubelere dağılımının dengeli olması için öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden otomatik yapılacak. Böylece şube ayrıcalığı ortadan kalkacak. Sistemle kız-erkek öğrencilerin dağılımı, kaynaştırma öğrencilerinin dağılımı düzenli yapılacak. Veliler yılda bir kereye mahsus şube ve öğretmen değişikliği talebinde bulunabilecek.

ÖKSÜZLERE NAKİL DAHA KOLAY

Düzenleme öncesinde sadece anne ve babası çalışan çocuklara nakil konusunda kolaylık sağlanıyorken yapılan değişiklik ile yetim ve öksüz çocuklar, ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de nakil konusunda kolaylık getirildi.

DEVAMSIZLIĞA SIKI TAKİP

Okula gelmeyen, bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde bildirim yapılacak.

TÜRKÇE'DE 70 PUAN ŞARTI

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçmelerine öğretmenler kurulunda karar verilecek.

20 DAKİKALIK TENEFFÜS

Yeni düzenlemeyle öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilme leri için okullarda teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak.