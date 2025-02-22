Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu mobil uygulamanın tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla tasarlandığı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları kolayca rapor edebileceği belirtildi. Bildirilen her olay, titizlikle kayda alınarak ilgili mercilere hızlı bir şekilde iletilecek. Ayrıca, gerekirse diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak, vatandaşları mağdur eden tüm durumlar hassasiyetle incelenecek.

HFA Mobil Uygulaması, işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Uygulama, sektörel fiyat politikalarının daha sağlıklı bir şekilde şekillenmesine katkıda bulunacak ve adil piyasa rekabetinin sağlanmasına yardımcı olacak.

Uygulamaya, Apple Store ve Google Play üzerinden erişilebiliyor ve kullanıcılar e-Devlet hesaplarıyla giriş yapabiliyor. Yeni güncellemeyle, vatandaşlar daha etkili bir şekilde bildirimde bulunarak, hızlıca aksiyon alınmasını sağlayabilecekler.