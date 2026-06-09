Konya'nın merkez Karatay ilçesinde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmalarında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca devam eden yatırımlar ve yeni dönem projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında düzenlenen buluşmalarda vatandaşlar talep ve önerilerini doğrudan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya iletme fırsatı buldu. Programın ilk durağı Çelebi Parkı oldu. Başkan Altay ve Kılca, burada Aziziye, Hacıveyiszade ve İşgalaman mahallelerinden vatandaşlarla buluştu. Başkan Hasan Kılca daha sonra Hamzaoğlu Parkı'nda Çimenlik ve Hamzaoğlu mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Kılca, yöneltilen soruları cevaplayarak talepleri not aldı. Buluşmalara; belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasan Kılca, Karatay'a kazandırılan yatırımları anlattı

Çelebi Parkı'nda gerçekleştirilen ilk programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu mahallelerde son yıllarda hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kılca, Aziziye Mahallesi'nde Türbe Önü Çarşıları'nın yenilenmesi, Mevlana Müzesi çevresinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları, Arasta Projesi, Mevlevihane inşaatı ve Dolappare Parkı gibi önemli yatırımların bölgenin çehresini değiştirdiğini ifade etti. Hacıveyiszade Mahallesi'nde Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi, Mevlana Anaokulu, aşevi, Kafe Karatay ve ulaşım yatırımlarının vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Kılca, İşgalaman Mahallesi'nde ise Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi, Hacı Sadık Sosyal Tesisi, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi ve çok sayıda park projesinin tamamlandığını söyledi. Aziziye Mahallesi ve Mevlana çevresinde yürütülen projelerin turizme önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Kılca, 'Büyükşehir Belediyemiz ve Karatay Belediyemiz iş birliğiyle bölgemizde önemli projeler hayata geçiriliyor. Bu çalışmalar tamamlandığında Konya'nın bu bölgesi turizmin önemli merkezlerinden biri haline gelecek' dedi.

'Yatırımlarımıza masa başında değil, mahallelerimizde karar veriyoruz'

Hamzaoğlu Parkı'nda gerçekleştirilen ikinci buluşmada ise Çimenlik ve Hamzaoğlu mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, vatandaşın görüşlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Yapılan hiçbir yatırımın masa başında planlanmadığını ifade eden Kılca, 'Karatay'da belediyecilik vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şekilleniyor. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla istişare ediyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyor ve buna göre hizmet üretiyoruz. Bu nedenle bu buluşmalar bizim için son derece kıymetli' diye konuştu.

Hamzaoğlu ve Çimenlik mahallelerinde hayata geçirilen parklar, sosyal tesisler, eğitim yatırımları, kültür merkezleri, spor alanları, sağlık tesisleri ve yol düzenleme çalışmalarına değinen Başkan Kılca, bölgede önemli bir dönüşüm yaşandığını ve yatırımların artarak devam edeceğini kaydetti.

Karatay Belediyesi'nin mali disiplinden taviz vermeden hizmet ürettiğini vurgulayan Kılca, 'Sizlerin bize emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bir kuruş borca girmeden, öz kaynaklarımızla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah dönem sonunda çok daha fazla hizmet ve yatırımla hemşehrilerimizin karşısında olacağız' ifadelerini kullandı.

Altay: 'Konya'yı birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe taşıyoruz'

Çelebi Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek programın hayırlı olmasını temenni etti. AK Parti tarafından iki yıldır Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programın vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasına önemli katkı sunduğunu belirten Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile uyum içerisinde çalıştıklarını, Karatay'da hayata geçirilen projelerin şehrin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi. Yapılan yatırımların her birinin büyük emek, zaman ve kaynak gerektirdiğine dikkat çeken Altay, Konya'nın her geçen gün daha da güzelleştiğini kaydetti.

'Tarihi merkezimizi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz'

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli çalışma alanlarından birinin tarihi şehir merkezini yeniden canlandırmak olduğunu ifade eden Başkan Altay, Meram'dan başlayıp sur içi bölgesini kapsayan alanda önemli kentsel dönüşüm ve restorasyon projeleri yürüttüklerini belirtti. Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı ve Türbe Önü Çarşıları'nın dönüşümünün bu çalışmaların ilk adımları olduğunu aktaran Altay, Peynir Pazarı ve Akçeşme bölgelerinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Mevlana Müzesi çevresinde Karatay Belediyesi ile ortak projelerin devam ettiğini ifade eden Altay, bölgenin tarihi ve kültürel değerinin daha da artırılacağını dile getirdi.

'Raylı sistem yatırımlarıyla ulaşım daha konforlu hale gelecek'

Konuşmasında raylı sistem projelerine de değinen Başkan Altay, Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Mevcut tramvay hattının Adliye'den Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacağını kaydeden Başkan Altay, ayrıca Aslım Caddesi'nden başlayarak Tümosan Kavşağı ve stadyum bölgesine kadar uzanacak yaklaşık 21 kilometrelik yeni raylı sistem hattı üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Banliyö hattı projeleriyle birlikte havaalanı, yeni otogar ve Meram bölgesine ulaşımın daha kolay hale geleceğini belirten Altay, bu yatırımların vatandaşların yaşam konforunu artıracağını ifade etti.

Konya'yı diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliklerden birinin kurumlar arasındaki uyum ve iş birliği olduğunu belirten Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve teşkilatların ortak hedef doğrultusunda çalıştığını söyledi. Başkan Altay, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinlemenin yerel yönetimler açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci de 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasına önemli katkı sunduğunu belirtti. Akif Demirci, programın temel amacının belediyelerin yürüttüğü faaliyetleri ve projeleri vatandaşlarla yüz yüze paylaşmak olduğunu söyledi.

'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmalarına katılan vatandaşlar, yöneticilerle doğrudan iletişim kurabilmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, Karatay'da hayata geçirilen yatırımlar ve çözüm odaklı hizmet anlayışı dolayısıyla Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti.