Samsun Terme Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol seferberliği aralıksız devam ediyor. Çalışmaları sahada inceleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yol yapımında kullanılan tesisler, üretim altyapısı, iş makineleri, araç filosu ve bugüne kadar hayata geçirilen yol imalatlarıyla birlikte toplam yol yatırımının 1 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Cılar Mahallesi'nde devam eden beton yol çalışmalarını yerinde inceleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'a, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, Cılar Mahalle Muhtarı Nevzat Ocak ve mahalle sakinleri eşlik etti. Mahalle sakinleri, yol çalışmalarının başlaması dolayısıyla kurban keserek dua etti.

İlçe genelinde yol seferberliği

Terme Belediyesi ilçe genelinde belirlenen yatırım programı doğrultusunda yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok mahallede beton yol, sathi kaplama ve parke yol imalatları tamamlanırken, devam eden çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Program kapsamında diğer mahallelerde de yol yatırımları etap etap hayata geçirilecek. Amaç, ilçenin tamamında vatandaşları güvenli ve konforlu ulaşım ağıyla buluşturmak.

'Kendi üreten belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz'

Yol yatırımlarının yalnızca yapılan yollarla sınırlı olmadığını belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediyenin kendi üretim kapasitesini güçlendiren önemli yatırımları da hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Kul, 'Sathi Kaplama Emisyon Tesisimiz, Agrega Yıkama Tesisimiz, konkasör tesisimiz ve güçlendirdiğimiz araç filomuzla artık yol yapımında ihtiyaç duyduğumuz malzemenin önemli bölümünü kendi imkânlarımızla üreten güçlü bir belediyeyiz. Bu sayede hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de hizmet üretme hızımızı artırıyoruz.' dedi.

'1 milyar liralık güçlü altyapıyla Terme'ye hizmet ediyoruz'

Yol çalışmalarının planlanan program doğrultusunda ilçe genelinde sürdüğünü ifade eden Başkan Şenol Kul, yapılan yatırımların ulaştığı seviyeye dikkat çekti. Başkan Kul, 'Çay'dan Fenk'e, Gündoğdu'dan Kocaman'a, Gölyazı'ndan Cılar'a, Bazlamaç'tan Hüseyinmescit'e kadar ilçemizin dört bir yanında yol yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sadece yol yapmıyor; yolun üretim altyapısını da kuruyoruz. Sathi Kaplama Emisyon Tesisimiz, Agrega Yıkama Tesisimiz, konkasör tesisimiz, iş makinelerimiz, araç filomuz ve bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yol imalatlarıyla birlikte toplam yol yatırımımız 1 milyar liraya ulaştı. Bu güçlü altyapıyla Terme'mizin her mahallesine daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Üreten, kendi imkânlarıyla büyüyen ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir belediyecilik anlayışıyla Terme'miz için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Şenol Kul, yol yatırımlarının planlanan program çerçevesinde ilçe genelinde artarak devam edeceğini belirtti.