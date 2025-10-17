Açıklamada, muhabirin uzun süredir gerçeğe aykırı ve yanıltıcı haber yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İHA, muhabirin sadece haber değeri taşıyan konuları fotoğraf ve görüntülerle destekleyerek haberleştirdiğini vurguladı. “Söz konusu haberde herhangi bir abartı yoktur ve fotoğraf ile görüntüler olayın tüm ayrıntılarını ortaya koymaktadır” denildi.

Bunun yanı sıra, muhabirin dron kullanımına ilişkin iddialar da açıklamada değerlendirildi. İHA, dronun gazetecilik faaliyeti dışında ticari amaçla kullanılmadığını ve 500 gram altındaki dronlar için izin gerekliliği bulunmadığını belirterek, yapılan cezai işlemle ilgili hukuka aykırılık iddiasında bulundu.

Açıklamada ayrıca, “Türk milletinin en değerli varlıkları şehitler, şehit yakınları ve gazilerdir. Gazileri yağmur altında bırakacak, şehitlikleri temizlemeyecek yetkililere hesap sorulması gerekirken, bunu haberleştiren gazetecinin gözaltına alınması kabul edilemez. İHA olarak yaptığımız haberlerin sonuna kadar arkasındayız” ifadelerine yer verildi.