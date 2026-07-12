Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, göreve geldikleri günden bu yana ulaşım altyapısına 2 milyar 800 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını belirterek, iki yıllık süreçte 610 kilometre yol çalışması gerçekleştirdiklerini, 100 kilometre yeni kadastro ve imar yolu açarak ilçenin ulaşım ağını önemli ölçüde güçlendirdiklerini söyledi.

Deprem sonrası yeniden inşa ve ihya sürecine önemli katkılar sunan Yeşilyurt Belediyesi, bir yandan mevcut yolları yenilerken diğer yandan yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçiriyor. Planlı şekilde sürdürülen çalışmalarla hem araç hem de yaya ulaşımının daha güvenli, sağlıklı ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in göreve başladığı 2024 yılı Nisan ayından bugüne kadar ulaşım alanında 2 milyar 800 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildi. Bu kapsamda 610 kilometre yol yapımı tamamlanırken, 100 kilometre yeni kadastro ve imar yolu açılarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması sağlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürürken, ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni imar yolları açıyor, mevcut yolları genişletiyor ve istinat gerektiren alanlarda taş duvar imalatlarını gerçekleştiriyor. Yaya güvenliğini artırmak amacıyla eskiyen kaldırımlar yenilenirken, ilçenin farklı noktalarında kilitli parke taşı döşeme çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor.

İlçenin dört bir yanında devam eden yatırımları değerlendiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, hizmet anlayışlarının merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelere eşit hizmet götürmek olduğunu belirterek, ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımların planlanan program dahilinde yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

Geride kalan iki yıllık süreçte ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Geçit, 'Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlamaları için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin yeniden inşa ve imar sürecine katkı sunacak yatırımlarımızı planlı ve programlı şekilde hayata geçiriyoruz. Ulaşım yatırımlarını sadece yol yapımı olarak değerlendirmiyoruz. Güçlü üretim altyapısıyla kendi kaynaklarını üreten bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Bu kapsamda ikinci beton santralimizi hizmete alarak günlük beton üretim kapasitemizi 1.500 metreküpe çıkardık. 100 milyon TL yatırım bedeliyle ikinci Agrega Üretim Konkasör Tesisimizi kurduk, asfalt plentimizi ve kilitli parke taşı üretim tesisimizi modernize ettik. Üretim tesislerimizin sağladığı güç sayesinde ulaşım yatırımlarımızı daha hızlı ve verimli şekilde sürdürüyoruz' dedi.

Başkan Geçit, iki yıllık süreçte 610 kilometre yol yapımı gerçekleştirdiklerini, 100 kilometre yeni kadastro ve imar yolu açarak Yeşilyurt'un ulaşım altyapısını güçlendirdiklerine vurgu yaparken, ' Merkezden en uzak mahallelerimize kadar vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli hizmeti ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altyapısı tamamlanan yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarıyla modern hale getirirken, yeni imar yolları açıyor, yol genişletme, taş duvar, kaldırım ve kilitli parke çalışmalarımızı da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, ulaşım standartlarını daha da yükselterek hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve Yeşilyurt'umuzu güçlü bir ulaşım altyapısıyla geleceğe hazırlamaktır' dedi.