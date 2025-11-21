Afet Bölgesindeki Seyahat Acentalarına Borç Silinmesi

Kanuna göre, deprem bölgesi ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentaları için 2025 yılı boyunca aidat alınmayacak. Ayrıca önceki dönemlere ait tüm yıllık aidat borçları da herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın silinmiş sayılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Sanatçı Kadrolarına Atama Fırsatı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde ses veya saz sanatçısı olarak görev yapan personel, yeni düzenlemeyle birlikte sözlü ve yazılı sınavda başarılı olmaları halinde 28 Şubat 2026’ya kadar sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atanabilecek.

Belgesiz Konaklama İşletmelerine 25 Bin TL Ceza

Belgesiz konaklama tesislerinin elektronik ortamda ilan vererek tanıtım veya satış yapması durumunda, her ilan için 25 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ceza, ilgili işletmenin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri tarafından kesilecek.

Milli Saraylarda Arkeolojik Kazı Yetkisi Genişletildi

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi’nin yönetimindeki saray, kasır, köşk, müze ve tarihi yapılarda gerçekleştirilecek restorasyon ve çevre düzenlemeleri sırasında ihtiyaç duyulan araştırma, sondaj ve arkeolojik kazılar artık doğrudan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak veya yaptırılacak.

Vakıflara Ait Kira Süreleri 3 Yıldan 5 Yıla Çıkarıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süreleri 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ayrıca sermayesinin tamamı bu vakıflara ait şirketlerin ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, rayiç bedelin altına düşmemek şartıyla doğrudan kiralanabilecek.

Uludağ ve Gelibolu İçin Yeni Düzenlemeler

Uludağ Alanı’nda doğal sitler ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin yetkiler, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden alınarak Başkanlığa devredilecek .

Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları ise ilgili kurumların görüşü alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

Çanakkale Savaşları Eserleri “Korunması Gereken Taşınır Kültür Varlığı” Sayılacak

Kanunla birlikte Çanakkale Savaşları’na ait silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar ve belgeler korunması gerekli taşınır kültür varlığı olarak kabul edilecek. Ayrıca savaşlara ve Tarihi Alan’a ilişkin yeni müzeler kurulabilecek.