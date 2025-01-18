“Tatil Eksiklerin Giderilmesi İçin Bir Fırsat”

Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, özellikle sınav hazırlığında olan LGS ve YKS öğrencilerinin tatili eksiklerini tamamlamak için değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Aladağ, “Eylül ayından bu yana yoğun bir sınav temposunda olan öğrenciler, tatil boyunca eksik konularını tamamlayabilir ve ikinci döneme avantajlı bir şekilde başlayabilirler. Bu süreçte birinci dönemin analizi yapılmalı, eksik kalan konular üzerine odaklanılmalı ve bol bol deneme sınavları çözülmeli” dedi.

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Öğrencilerin tatilde sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına sınırlı zaman ayırmalarını öneren Aladağ, “24 saatin 8 saatini sosyal medyada geçiren öğrencilerin sınavlarda başarı elde etmesi çok zor. Tatil demek, gece yarılarına kadar ekran başında zaman geçirmek değildir. Öğrencilerin hem ders çalışmalarına hem de dinlenmelerine vakit ayırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal Faaliyetlerin Önemi

Aladağ, açık hava yürüyüşleri, sosyal sorumluluk projeleri ve akraba ziyaretleri gibi etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını belirtti. “Akranlarıyla bir arada olan öğrenciler daha yüksek motivasyonla sınava hazırlanabiliyor. Ancak bu süreçte sınav konuşmalarından kaçınılması önemli” diye ekledi.

Velilere Örnek Olma Çağrısı

Anne ve babaların çocuklara örnek olması gerektiğini vurgulayan Aladağ, “Ebeveynler sürekli telefonla sosyal medyada vakit geçirirse, çocuklar da aynı davranışı sergiler. Bu süreçte aileler, kitap okuma, sportif faaliyetler ve çocuklara küçük sorumluluklar verme konusunda örnek olmalıdır” dedi.

Uzmanlar, yarıyıl tatilinin sadece dinlenmek değil, hem sınav hazırlıkları hem de kişisel gelişim için fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.