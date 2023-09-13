2023-2024 eğitim öğretim yılının 11 Eylül'de başlaması ile yaklaşık 21 milyon öğrenci dersbaşı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlar, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesi gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilerin nasıl daha sağlıklı beslenebileceği konusunda velilere uyarılarda bulunan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, asitli içeceklerin, kızartılmış ürünlerin ve abur cuburların evlerden uzak tutulması gerektiğini söyledi. Diyetisyen Aktepe, öğrencilerin ilk olarak gece yatma saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederek, “Çocuklar yaz tatilinde bu saati biraz daha esnetmiş olabilirler. O yüzden uyku saati dokuz, dokuz buçuğu geçmesin, çünkü büyüme hormonu bu saatte salgılanıyor. Büyüme hormonu salgılandıktan sonra vücudun onarımı başlıyor. Çocuklarımızın büyüme ve gelişmesi için mutlaka bu saati kaçırmadan ve ertesi gün dersteki başarılarını da etkileyeceğini unutmadan saatinde yatacaklar ve saatinde kalkıp derslerine gidecekler” diye konuştu.



“Kahvaltı çocuğun gelişimi için hem de öğle saatine kadar tok kalması açısından çok önemli”

Öğrencilerin sabah kalktıklarında mutlaka kahvaltı yapmaları gerektiğine dikkati çeken Diyetisyen Aktepe, şunları söyledi:

“Çocukların bazıları sabah çok erken kalktık diye kahvaltı yapmak istemeyebiliyorlar ya da okula adaptasyonda zorlanabiliyorlar. Eğer okulda kahvaltı yapıyorlarsa, okulda kahvaltı yaptığını velilerin öğretmenlerinden öğrenmesi gerekiyor. Ya da garanti olması için veliler, çocuklarına protein ağırlıklı kahvaltı yaptırmalılar. Eğer çok mide bulantısı olan bir çocuksa ona tam tahıllı ekmeklerden, peynirden tost yapabilirler. Yanına biraz zeytin, ceviz ve bir bardak süt vererek bunu da önlemiş olurlar. Yumurtalı, peynirli kahvaltı çocuğun gelişimi için hem de öğle saatine kadar tok kalması açısından çok önemli olacak.”



“Öğle ile akşam arasında bir ara öğün yapmaları gerekli”

Çoğu öğrencinin öğle saatinden akşam yemek saatine kadar çok acıktığını belirten Aktepe, “Okulda uzun süre kaldıkları için öğle ile akşam arası çok uzun. Çok acıkıyorlar ve kan şekerleri çok düşüyor. Eğer bir şey yemiyorlarsa akşam yemeğine gittiklerinde aşırı aç oluyorlar. Çok aç olmaları demek daha çok karbonhidrat isteğini, daha fazla yemek yeme isteğini getiriyor. Biz istiyoruz ki daha kaliteli beslensin, protein ağırlıklı beslensin. O yüzden öğle ile akşam arasında bir ara öğün yapmaları gerekli. Anneler beslenme çantasının içerisine bir kutu süt, yoğurt, bir tane meyve, avuç içi kadar kuruyemiş ya da çocuk çok fazla acıkan bir çocuksa o zaman küçük bir tost yapabilir. Çocuk mutlaka ara öğünü yapmalı ki sağlıklı bir şekilde kan şekeri dengesi devam etsin” ifadelerini kullandı.



“Süt, yoğurt grubunu ve yumurtasını eksik etmememiz gerekiyor”

Eğitim öğretime yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için de beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Aktepe, öğrencilerin süt, yoğurt gibi besinler kullanması gerektiğini dile getirerek, “Akşam yemeğine sütünü eklemeli, yatmadan 1-2 saat önce bir bardak süt içirmeli ki kemik gelişimi, dişlerin gelişimi, kalsiyum alımına bağlı. Sağlıklı büyümesi ve iskeletinin daha sağlam olması için kalsiyum alımı çok önemli. Kahvaltılarına ve öğleden sonraki ara öğünlerine biraz kuruyemiş eklemeleri gerekiyor ceviz, badem, fındık gibi. Bunlar neden önemli? Kaliteli yağ grubu. Beyin gelişimi için, zihinsel fonksiyonların, matematik zekasının daha yüksek olması için çocuklarımızın öğrenmelerini desteklemek için kuruyemişlerini, süt yoğurt grubunu ve yumurtasını eksik etmemiz gerekiyor.”

Birinci sınıf öğrencisinin su içmeyi unutabileceğini ifade eden Aktepe, “Çünkü daha okula adaptasyonda zorlanıyor. Su içmeyi tamamen atlayabilir, susadığında su aklına gelebilir. Anneler onlara suluklarını koyacak, her gün dezenfekte edecek. Çocuklar gün boyunca su içmiş olacak” dedi.



“Ailelerin kendi beslenme alışkanlığını değiştirmesi gerekiyor”

Çocukların asitli içeceklerden, cipslerden, kızartmalı besinlerden ve abur cuburlardan uzak durması gerektiğini belirten Aktepe, “Bunun için de ailelerin kendi beslenme alışkanlığını değiştirmesi gerekiyor. Evinde bunları sürekli bulunduran bir aile ise çocuk buna alışarak büyüyor, bu alışkanlığını devam ettirir. Okulda bunların hiçbir şekilde bulunmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.