“Maksatlı Paylaşımlara İtibar Etmeyin”

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Fatih başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yabancı uyruklu göçmenlerle ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerin paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Fatih’te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna dair maksatlı iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ederiz.”

“İstanbul Düzensiz Göçle Mücadelede Örnek Bir Konumda”

İstanbul’da yasa dışı göçle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünün altı çizilen açıklamada, son teknolojinin kullanıldığı operasyonların dünya genelinde örnek gösterilen bir insani yaklaşım sergilediği belirtildi.

Valilik, İstanbul’da kaçak göç sorununa yönelik önemli mesafe kat edildiğini aktararak şu noktaların altını çizdi:

Ülkeye yasal yollarla giriş yapan misafirlerin mağdur edilmemesi için özel hassasiyet gösteriliyor.

Yabancı düşmanlığına yol açabilecek uygulamalardan kaçınılıyor.

Ülkemizde yasa dışı olarak bulunduğu tespit edilen kişilerin, insani koşullar altında sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor.

“Mücadele Aynı Kararlılıkla Sürecek”

Valilik açıklamasının sonunda, İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği vurgulanarak, “Yasa dışı göçle mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılık, disiplin ve özveriyle sürdürülecektir.” denildi.