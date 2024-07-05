AK Parti döneminde Türkiye'de en çok hizmet, eser yatırımı yapan ilçe belediyelerinden biri olaramdikkat çeken Üsküdar Belediyesi aynı zamanda borçları bütçe oranına göre en düşük 5 belediyeden biri olarak CHP'ye yönetimine geçmişti.

Koltuğu devralan CHP'li Sinem Dedetaş, AK Parti döneminde yapılan ve Üsküdarlılar tarafından büyük ilgi gören kafe-kütüphane formundaki Nevmekan'lara kısıtlama getirdi.

2023'te açılan Nevmekan Kuzguncuk'u 'tadilat' bahanesiyle kapattı. Öğrencilerin sınav döneminde uğrak noktası olan ve 7/24 hizmet veren kütüphanelerin ise saat 18.00'den sonra kapısına kilit vuruldu.



Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li Sinem Dedetaş idaresindeki Üsküdar Belediyesi, milyonluk konut ve arsalarını internet üzerinden satışa çıkardı.



Üsküdar'ın önceki dönem başarılı belediye başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: Üsküdar’da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim. SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE! Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor. Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede? Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. O zaman soruyoruz, bu ne acele! Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik. Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı? Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak. Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesinden ‘taşınmazları satıyor’ iddialarına ilişkin açıklama

Üsküdar Belediyesi, sosyal medyada yer alan Üsküdar Belediyesinin taşınmazlarını sattığına yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi’nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır. Konut projeleri, “Satışı yapılmak üzere” AK Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir” denildi.

“Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışlarının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlı komşularımızın bilgilerine sunarız” denildi.