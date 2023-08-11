"Çocuklar Duymasın" dizisindeki “Haluk” karakterini canlandırdı

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Karadağlı, ilkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşti. Lise yıllarına kadar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan ünlü sanatçı, Çankaya Lisesi'nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Karadağlı, birçok sinema filminde ve tiyatro oyununda rol aldı. Robert De Niro, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi dünyaca ünlü oyuncuları seslendiren Karadağlı 'Çocuklar Duymasın' isimli TV dizisindeki Haluk rolüyle hafızalarda yer edindi.

Tamer Karadağlı'yı yakından tanıyalım

Aslen Azeri kökenli olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, 1967 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlkokula daha başlamadan ailesi ile ABD'ye yerleşen Tamer Karadağlı, ilkokul, ortaokul öğretimini ABD'de tamamlamıştır. Lise sonda ise Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisede seslendirme sanatına da ilgi duyan Tamer Karadağlı bu konuda kendini geliştirmek üzere birçok faaliyette bulunmuştur. Shakespeare'in '' Kuru Gürültü '' oyununu hem Türkçe hem de İngilizce oynayamış ve seyirciler tarafından oldukça beğenilmiştir. Ardından üniversite eğitimi için İstanbul'a giden Tamer Karadağlı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Başarılı bir şekilde Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli dizi, film ve tiyatro projelerinde yer almıştır.

Tamer Karadağlı boyu ve kilosu kaç?

Tamer Karadağlı, 183 cm boyunda, 82 kilogram ağırlığındadır.

Tamer Karadağlı'nın oynadığı diziler?

Tamer Karadağlı, birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. Bu projelerden en çok bilinenlerini sizler için sıraladık:

Çocuklar Duymasın

Yağmur Zamanı

Ferhunde Hanımlar

Çocuklar Ne Olacak?

Fedai

Son Ağa

Nasıl Evde Kaldım

Hayatım Sana Feda

Şaşıfelek Çıkmazı

Sağlık Olsun

Kırmız Işık

Andropoz

Serhat

Tamer Karadağlı'nın en çok bilinen dizi ve film projeleri bu şekildedir. Ancak Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakterinin herkes için ayrı bir yeri vardır. Uzun seneler süren dizi projesi ile hayatımıza giren Haluk karakteri adeta hepimizin ailesinden bir parçası olmuştur.

Tamer Karadağlı şu an da ne iş yapıyor?

Tamer Karadağlı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre bugün sabah saatlerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak göreve atanmıştır.

Tamer Karadağlı kaç yaşında?

Tamer Karadağlı, 56 yaşındadır. Lakin hiç yaşını göstermeyen ünlü oyuncuya 56 demek ne mümkün. Yıllar geçtikçe karizmasına karizma ekleyen Tamer Karadağlı adeta gençlere taş çıkartıyor.