Restoran Sahibine “Koruma” Teklifi

İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte gittiği restoranda işletmeciye, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi. Ancak son gittiği ziyarette bu miktarı 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü.

Polis Baskını ve Adliye Süreci

Restoran sahibinin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri Bayraktar’ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından oyuncu, “yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlamalarıyla İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Olay Kameralara Yansıdı

Bayraktar’ın restoran sahibiyle yaptığı konuşmaların görüntülendiği iddia edildi. Kayıtlarda oyuncunun işletmeci ile diyalogları yer alırken, bir başka kayıtta tarafların restoran önünde birbirlerine fiziksel müdahalede bulundukları görülüyor.

Daha Önce de Cezaevine Girmişti

Bayraktar, 2007’de karıştığı bir kavga nedeniyle yaklaşık altı ay cezaevinde yatmıştı. Sanat yaşamında pek çok projede rol alan oyuncu, özellikle “Ezel” dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç iddiasıyla gözaltına alınan Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar adliyeye sevk edildi. Oyuncu hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartı getirildi.

Suçlamaları reddeden Bayraktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır. Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir. Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır. Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir.''