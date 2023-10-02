Akbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Sabancı Holding bünyesindeki Akbank’ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu.

Buna göre Sabri Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Cenk Kaan Gür genel müdür olarak atandı.

Açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş’ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Demirtaş, 2018’den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Gelen bu istifa kararının ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında Demirtaş'ın kariyeri gibi konular oldu. Yaşamı ve kariyeri şu şekilde verildi;

Aslen Şanlıurfalı olan Demirtaş Ankara'da doğmuştur. İlkokul hayatını Manisa'da lise hayatını ise İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ne Türkiye'de ilk 50'ye girmeyi başardıktan sonra kazanarak 1998 yılında ise mezun olmuştur.

Finans üzerine yapacağı doktora için Boston College'a giderek aynı sene Baruch College'de doçent pozisyonunda çalışmaya başlamıştır. Bu dönem Finans Bölümünde ve ardından İşletme Fakültesi'nde "öğretim alanında" en iyi öğretim üyesi seçilerek "Üstün Öğretim Madalyası"na layık görüldü. 2004 yılından başlamak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödül almıştır.

Yurt dışında ABD, İngiltere, Kanada ce İskoçya başta olmak üzere pek çok eğitimler vererek profesörlük konusunda alanında uzmanlığını açıklamış, ilk 20 arasına girmeyi de başarmıştır.

2012 senesinde ABD'den ayrılarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsüsü Başkanı olarak katılmış burada da yine yaptığı çalışmalar sonucunda Marie-Curie Avrupa Araştırma Fonu'nu kazanmaya layık görülmüştür. Son olarak hem Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin (Center of Excellence in Finance) Kurucu Başkanlığı'nı üstlenirken hem de Akbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nde yer almıştır. Bugün gelen yeni bir karar sonucunda da Demirtaş istifa ettiğini duyurmuştur.