Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen törene Vali Vekili Aydın Börü, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Mustafa Önsay ile diğer protokol üyeleri, akademik ve idari personel, mezun adayları ve aileleri katıldı.

Mezun olan öğrencilerin bu mutlu gününe ortak olmak ve onlara hitap etmekten büyük onur duyduğunu söyleyen DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak, "Bugün mezun olarak çok büyük bir vazifenin sorumluluğunu omuzlarınıza alıyorsunuz. Dumlupınar Üniversitesinin adını ve itibarını temsil etmeye başlıyorsunuz. Sancağın yere düşmediği bu topraklarda yeni Türkiye yüzyılının inşasında geleceğin liderleri olarak azim ve kararlılıkla dünyayı değiştiren liderler sizler olacaksınız" diye konuştu. İsrail soykırımının devam ettiği Filistin'in artık mezun vermediğine değinen Kızıltoprak, "Biz, 100 yıl önce bu topraklarda istiklalimize kasteden düşmanlara dersini vermemiş olsaydık bizim de milletimiz acı içinde kıvranacaktı. Bir düşünürümüz diyor ki 'Çaresizlik içinde gözyaşı dökenler, kimsesiz yetim çocuklar gibidir.' Maalesef bazı Orta Doğu ülkeleri ve özellikle Filistin 100 yıldır kimsesiz çocuklar gibi gözyaşı döküyor" dedi.



Programın son bölümünde protokol üyeleri fakülte birincilerine ödüllerini takdim etti.

Ödüllerin verilmesinin ardından tüm mezun öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladılar.