Ad ports Group’un satın aldığı iki PCTC Feeder Gemisi yatırımı ile, küresel bağlantıları güçlendirerek tedarik zinciri verimliliğini artıracak ve BAE’nin bölgesel otomotiv lojistiğinde merkezi konumunu pekiştirecek.

AD Ports Group, entegre ticaret, taşımacılık, sanayi ve lojistik çözümlerinin küresel sağlayıcısı olarak, otomotiv lojistiği platformunu güçlendirme ve uçtan uca entegre bir otomotiv çözümü sunma stratejisi doğrultusunda iki yeni Pure Car and Truck Carrier (PCTC) tipi feeder (aktarma) gemisi satın aldığını duyurdu.

“Arabian Gulf” ve “Al Reef” adlı iki feeder gemi, United Global Ro-Ro’nun (UGR) filosuna katılarak mevcut deep-sea hizmetlerini tamamlayacak .Bu yeni feeder gemiler, OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) müşterilerine güvenilir hizmetler ve sabit sefer programları sunarak, küresel otomotiv merkezleri ile bölgesel pazarlar arasındaki bağlantıyı güçlendirecek.



“Arabian Gulf”, 11 güverteye yayılan 4.125 Araç Eşdeğer Birimi (CEU) kapasitesine ve 29.449 m² ağır ve hacimli yük alanına sahip. Gemi, Autoterminal Khalifa Port’u bir merkez (hub) olarak kullanarak, özel Ro-Ro tesisleri ve sektör lideri dönüş sürelerinin avantajıyla Arap Körfezi’nde operasyon yürütecek; BAE’yi Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Cibuti ve Ürdün ile bağlayacak.

“Al Reef” ise 4.900 CEU kapasite ve 10.950 m² ağır ve hacimli yük alanı sunmakta olup, Türkiye ve İspanya’daki kilit limanları Fransa ve Hırvatistan ile bağlayan Akdeniz hatlarında hizmet verecek.



AD Ports Group Denizcilik ve Taşımacılık Kolu CEO’su Kaptan Ammar Al Shaiba konuyla ilgili olarak: “Arabian Gulf ve Al Reef’in filomuza katılması, OEM müşterilerimize uçtan uca, tam entegre otomotiv lojistiği çözümleri sunma misyonumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Deep-sea hizmetlerimizi bu yeni feeder rotalarıyla birleştirerek, küresel otomotiv merkezlerini Arap Körfezi, Afrika ve Akdeniz’deki kilit pazarlara bağlayan sağlam bir hub-and-spoke (merkez-uydu) ağı sunuyoruz. Bu yatırım, bölgedeki otomotiv endüstrisinin büyümesini destekleme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor” dedi.

UGR CEO’su Tolga Emrah Gezgin ise şöyle konuştu: “Arabian Gulf ve Al Reef’in filomuza eklenmesi, UGR’ın bölgesel ve küresel Ro-Ro taşımacılığındaki kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Bu iki yeni gemi, müşterilerimize daha yüksek verimlilik, daha sık seferler ve daha güçlü bağlantılar sunmamızı sağlarken, sürdürülebilir ve entegre lojistik çözümleri geliştirme vizyonumuzu da destekliyor. AD Ports Group ile birlikte, otomotiv endüstrisinin tedarik zincirinde güvenilir ve yenilikçi bir köprü olmaya devam edeceğiz.”

Bu stratejik genişleme, AD Ports Group’un Orta Doğu’daki lider otomotiv lojistiği sağlayıcısı konumunu güçlendirerek, araç dağıtımına yönelik artan talebi destekliyor ve küresel üreticiler için yeni fırsatlar yaratıyor.