Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor’ün Kent Lokantaları hakkında yaptığı paylaşımın ardından "örtülü reklam" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmasına atıfta bulunan Özdağ, cezaevindeki yemeklerin kalitesine dikkat çekerek Milor’e çağrıda bulundu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda sahur yemeği olarak öğlen dağıtılan yemek veriliyor. Bundan cezaevinde herkes şikayetçi. Acaba Vedat Milor Bey gelip tadabilir mi? Belki o zaman bakanlık ilgilenir! Vedat Bey, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle hem cezaevindeki yemeklerin yetersizliğine vurgu yapan Özdağ, hem de Milor’in yaşadığı duruma gönderme yaparak ironi dolu bir mesaj verdi.

Vedat Milor’e “Örtülü Reklam” Soruşturması

Öte yandan, gastronomi yazarı Vedat Milor’ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantaları hakkında yaptığı olumlu paylaşım, beklenmedik bir şekilde hukuki bir süreci tetiklemişti. Milor hakkında, “örtülü reklam” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenilmiş, bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Milor ise, paylaşımının tamamen kişisel görüşlerini yansıttığını belirterek, suçlamalara tepki göstermişti.