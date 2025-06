“Gözaltı mı, suikast mı?”

Tutuklanma sürecini detaylarıyla anlatan Özdağ, gözaltına alındığı gün yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Koruma amirim yanıma gelip çevrenin polislerce sarıldığını söyledi. İlk aklıma gelen iki ihtimal vardı: ya gözaltı ya da suikast. Gözaltı olduğu söylendiğinde şaşırmadım ama bu durumun tutuklamayla sonuçlanacağı belliydi.”

Hakaretten dolayı tutuklanmanın hukuken mümkün olmadığını belirten Özdağ, İstanbul’a götürülene kadar süreci sürekli sorguladığını ve iddianamenin hazırlanma sürecinin bile diğer davalara kıyasla oldukça yavaş ilerlediğini söyledi. Özdağ, bu durumun siyasi bir yönü olduğuna dikkat çekti.

“Türkiye’de çift hukuk uygulanıyor”

Cezaevinde geçirdiği beş ayın fiziksel ve psikolojik zorluklarından da bahseden Özdağ, asıl yıpratıcı olanın “ne zaman çıkacağını bilememek” olduğunu vurguladı.

“Türkiye’de iki farklı hukuk uygulanıyor. İktidara yakın olanlara başka, muhalefete başka bir hukuk işliyor. Bu, milli birliği yok eder” diyen Özdağ, mevcut anayasa tartışmalarını da eleştirdi:

“Anayasal hakları uygulamayıp sonra yeni anayasa yapacağız demek, inandırıcılıktan çok uzak.”

“Terörsüz Türkiye süreci sıkıntıda”

Özdağ, kendisine yöneltilen "Yeni çözüm süreciyle karşı karşıya olduğunuz için mi tutuklandınız?" sorusuna net yanıt verdi:

“Ben başından beri PKK ile müzakereye karşıyım. Örgüt yenildiğini kabul etmeden müzakere yapılmamalı. Bu süreç doğası gereği zaten sıkıntılıydı.”

Bahçeli’nin Öcalan açıklaması: “İzah edemedim”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik “kurucu önder” ifadesine ilişkin soruya Özdağ, “Üzüldüm” yanıtını verdi.

“Bahçeli’yi lise yıllarımdan beri tanırım. Abisi benim matematik öğretmenimdi. İlk duyduğumda izah getirmeye çalıştım ama sonra bunun izah edilemeyeceğini anladım.”

Ortadoğu ve İran analizleri

İsrail-İran gerilimi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, bölgedeki gidişatın küresel dengeler üzerinde ciddi etkileri olabileceğini söyledi.

“İran yeniden şekillenirken Beluçistan gibi bölgelerin akıbeti de yeniden yazılabilir. Amerika’daki Yahudi lobisinin Trump üzerindeki etkisiyle bu gerilim daha da derinleşebilir.”

Kavala ve Atalay yorumları: “Adil yargılanma hakkı herkesin”

Cezaevinde bulunduğu süreçte Osman Kavala ve Can Atalay’la karşılaştığını belirten Özdağ, her ne kadar düşünsel olarak ayrı yerlerde dursalar da hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini ifade etti:

“Kavala’nın davasını okuyunca dehşete düştüm. Bu bir hukuk süreci değil, tamamen siyasi. Anayasa Mahkemesi kararı her şeyin üzerindedir.”

“Partimizin oyları yükseldi”

Cezaevinde olduğu süreçte partisinin halk nezdinde daha fazla destek gördüğünü söyleyen Özdağ, rakam vermekten kaçındı ancak içerde yapılan araştırmalarda olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

CHP ve Özgür Özel yorumu: “Ağır baskıya rağmen etkileyici bir performans”

CHP’nin yaşadığı baskı sürecine de değinen Özdağ, Özgür Özel’in performansını takdir ettiğini belirterek, “CHP şu an çok ağır bir baskı altında ama Özel buna rağmen etkileyici bir liderlik sergiliyor” dedi.

Ümit Özdağ’ın canlı yayındaki bu çarpıcı açıklamaları, hem siyasi kulislerde hem kamuoyunda geniş yankı buldu. Özdağ, sadece bireysel sürecine değil, Türkiye'nin iç ve dış politikalarına dair keskin analizleriyle de gündeme damgasını vurdu.