Söz konusu dava, Özdağ'ın 26 Şubat 2020 tarihinde 27. Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısına dayanıyordu. Basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’daki faaliyetlerine değinen Özdağ, çatışmalarda hayatını kaybeden iki MİT mensubunun rütbelerini ve isimlerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu açıklamaların ardından, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27/2. maddesi kapsamında Özdağ hakkında re’sen soruşturma başlatılmış, TBMM’ye fezleke sunulmuş ve dava açılmıştı.

Yargı süreci sonunda mahkeme, Ümit Özdağ’ın söz konusu açıklamasının suç teşkil etmediğine ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi.

Beraat kararı sonrası kamuoyuna açıklama yapan Özdağ, “Gerçeklerin milletle paylaşılması suç değildir. Bu karar, ifade özgürlüğü açısından önemli bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.