Soruşturmanın, Özdağ'ın 19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle re'sen (kendiliğinden) başlatıldığı belirtildi.

Özdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, partisinin PKK, FETÖ ve IŞİD'e karşı Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini, temel ilkelerini, milletin ve devletin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunduğunu ifade etmişti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir." şeklinde konuşmuştu.

Başsavcılık, Özdağ'ın bu sözlerinin hakaret ve tehdit içerdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.