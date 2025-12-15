XHARZ’ta Haftalık Düzeltme, Yılbaşından Bu Yana Güçlü Performans

Borsa İstanbul Halka Arz Endeksi (XHARZ), geçtiğimiz hafta %2,41 oranında geri çekildi. Buna karşın endeksin yılbaşından bu yana getirisi %71,60 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, kısa vadeli düzeltmelere rağmen halka arz hisselerinin orta–uzun vadede yatırımcı ilgisini koruduğunu gösteriyor.

Endekste işlem gören 57 hisse arasında haftalık tablo genel olarak negatif olsa da, 35 hissenin haftayı pozitif getiriyle kapatması, hisseler bazında ayrışmanın sürdüğüne işaret etti.

Haftanın En Çok Yükselen Halka Arz Hisseleri

Geçen haftanın yıldızı ARMGD oldu. Hisse, haftalık bazda %36,94 yükselirken yılbaşından bu yana getirisini %46 seviyesine taşıdı. ARMGD’nin PD/DD oranı 2,68 ile makul değerleme algısını korudu.

Yükselişte öne çıkan diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

ALKLC: Haftalık %25,64 artış, yılbaşından bu yana %377,87 getiri (PD/DD: 8,34)

GUNDG: Haftalık %24,25 artış, yılbaşından bu yana %349,11 getiri (PD/DD: 11,88)

MEGMT: Haftalık %22,40 artış, yılbaşından bu yana %73,95 getiri (PD/DD: 3,41)

MOPAS: Haftalık %21,34 artış, yılbaşından bu yana %8 getiri (PD/DD: 2,22)

Bu hisselerde görülen güçlü yükselişler, yatırımcıların hem momentum hem de büyüme beklentilerine odaklandığını gösteriyor.

Haftanın En Çok Düşen Halka Arz Hisseleri

Öte yandan haftanın en sert düşüşü SMRVA hissesinde yaşandı. Hisse, haftalık bazda %40,84 gerilerken, yılbaşından bu yana %948,69 gibi dikkat çekici bir getiri sunmuş durumda. SMRVA’nın PD/DD oranının 13,73 seviyesinde bulunması, kâr realizasyonlarının temel nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Haftanın en çok düşen diğer halka arz hisseleri ise şu şekilde:

OBAMS: Haftalık -%14,09, yılbaşından bu yana -%25,56 (PD/DD: 1,80)

EFOR: Haftalık -%11,22, yılbaşından bu yana +%190,53 (PD/DD: 15,73)

BAHKM: Haftalık -%8,78, yılbaşından bu yana +%9,49 (PD/DD: 2,19)

DSTKF: Haftalık -%8,19, yılbaşından bu yana +%1.033 (PD/DD: 16,15)

Değerlendirme: Ayrışma ve Seçicilik Ön Planda

Halka arz hisselerinde haftalık bazda yaşanan geri çekilmeye rağmen, yüksek yılbaşından bu yana getiriler ve PD/DD oranlarındaki farklılaşma, yatırımcıların seçici davranmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle yüksek değerleme çarpanına ulaşan hisselerde kâr satışları öne çıkarken, görece daha makul çarpanlara sahip hisselerde alım iştahının sürdüğü görülüyor.

Kısa vadede volatilitenin devam etmesi beklenirken, orta vadeli yatırımcılar açısından bilanço performansı ve değerleme oranları belirleyici olmaya devam edecek.