Yeni Fiyat Tarifesi

2024-2025 sezonunda Uludağ’daki kayak hizmetlerinde güncellenen ücretler şu şekilde açıklandı:

Kayak Takımı ve Kıyafet Kiralama: Tatilciler tam bir kayak seti ve kıyafet kiralama için günlük 2.300 TL ödüyor.

Tatilciler tam bir kayak seti ve kıyafet kiralama için günlük 2.300 TL ödüyor. Kayak Dersleri: 1 saatlik birebir kayak dersinin ücreti 3.000 TL. İki ve daha fazla kişiyle alınan derslerde indirim uygulanıyor.

1 saatlik birebir kayak dersinin ücreti 3.000 TL. İki ve daha fazla kişiyle alınan derslerde indirim uygulanıyor. Skipass (Pist Kullanımı): Günlük skipass ücreti ise 1.500 TL civarında.

Geçen yıl kayak kiralama ücreti 1.000 TL seviyesindeyken, bu yıl 1.300 TL’ye çıkarıldı. Alt-üst kayak kıyafetleri ise toplamda 1.000 TL’ye kiralanabiliyor.

Hava Şartları ve Umut Veren Sezon Başlangıcı

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, bu sezonun hem kar yağışı hem de hazırlık anlamında oldukça umut verici olduğunu ifade etti. Uludağ’daki oteller büyük oranda rezervasyon alırken, kar yağışının devam etmesiyle pistlerin kısa süre içinde kayak için tam anlamıyla hazır hale gelmesi bekleniyor.

Usta, kar yağışlarının erken başlamasıyla kış turizminin bu yıl yeniden hareketleneceğini ve önceki yıllarda yaşanan pandemi ve doğal afetler gibi zorlukların ardından sektörün toparlanacağını belirtti.

Kayak Derslerinde Uluslararası Karşılaştırma

Yahya Usta, kayak eğitimi konusunda Türkiye’nin avantajlı bir konumda olduğunu dile getirdi. "Biz iki saatte kayak öğretiyoruz, Avrupa’da aynı eğitim sekiz saat sürüyor. Tatilcilerimiz burada kaliteli ve hızlı eğitim alarak, uzun yıllar unutmayacakları bir deneyim kazanıyorlar," dedi.

Işıklandırma ile Günü Uzatma Önerisi

Uludağ’ın kış turizminde daha fazla değer yaratması adına pistlerin ışıklandırılması gerektiğini söyleyen Usta, “Işıklandırma, kayak deneyimini daha uzun süreye yayarak tatilcilerin memnuniyetini artırabilir. İnsanlar otellerde, ekipmanlarda ve eğitimlerde yüksek meblağlar ödüyor. Günü uzatmak, verilen hizmeti daha tatmin edici hale getirecektir,” diye ekledi.

Uludağ, Türkiye’nin Kış Turizmi Merkezi Olmaya Devam Ediyor

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığıyla cazip bir konumda bulunan Uludağ, hem yerli hem yabancı turistler için kış tatilinin vazgeçilmez adreslerinden biri. Bu sezon yapılan fiyat güncellemelerine rağmen, kayak severler karın ve beyaz örtünün keyfini çıkarırken, turizm sektörü de eski canlı günlerine dönmeyi hedefliyor.

Tatili planlayanlara uzmanlardan tavsiye: Kendi kayak kıyafetlerinizi getirerek maliyetleri düşürebilirsiniz!