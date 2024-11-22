Ticaret Bakanlığı’ndan Hızlı Müdahale

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından işletmede inceleme yapıldığını ve haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti. Bakanlık, söz konusu işletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem uygulanabileceğini açıkladı. Ayrıca işletmede yapılan denetimlerde, çorbanın yanı sıra satışta olan 38 üründe çeşitli eksiklikler tespit edildi. Bu nedenle toplam 171 bin 600 TL idari para cezası daha uygulanacağı duyuruldu.

Denetimlerde Tespit Edilen Eksiklikler

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, işletmenin hem ürün etiketlerinde hem de fiyat listelerinde yasal düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlendi. Şu eksiklikler kaydedildi:

38 üründe ayırt edici özelliklerin belirtilmemesi.

Kapı girişinde ve işletme içinde yasal zorunluluk olan bilgilendirme eksiklikleri.

Fiyat listelerinde vergiler dahil fiyat ve fiyat uygulama tarihinin belirtilmemesi.

Bu ihlaller nedeniyle işletmeye toplamda 78 farklı aykırılık için idari ceza kesildi.

Bakanlık: "Tüketici Mağduriyetini Önleyeceğiz"

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması adına çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Bakanlık yetkilileri, haksız fiyat artışı ve etik kurallar dışındaki uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Tartışmalar Sosyal Medyada Büyüyor

Kasesi 1000 TL’den satılan çorba, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Birçok kullanıcı, turistik bölgelerdeki işletmelerin fiyat politikalarını sorgularken, bazıları bu durumu fırsatçılık olarak nitelendirdi.

Uludağ’daki bu tartışma, özellikle turizm sektöründeki fiyatlandırma politikalarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.