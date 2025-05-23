Çinli mevkidaşı Liu Wei ile yaptığı görüşmede, ulaştırmanın dört ana modu olan karayolu, demiryolu, havayolu ve denizcilik alanlarında iş birliğinin artırılması gündeme geldi. Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında doğrudan iletişimi sağlayacak birer temsilcinin görevlendirildiğini belirterek, "Bu yeni iletişim mekanizması sayesinde karşılaşılan sorunlara çok daha hızlı müdahale edebileceğiz" dedi.

Orta Koridor’un Geleceği Masaya Yatırıldı

Üç gün süren ziyaretin en önemli gündemlerinden biri, Asya ile Avrupa arasında kritik bir konumda yer alan Orta Koridor’un potansiyelini artırmaktı. Xi’an’da düzenlenen 9. İpek Yolu Uluslararası Forumu’na katılan Bakan Uraloğlu, Shaanxi Eyaleti yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Türkiye üzerinden Avrupa ve Afrika’ya uzanan taşımacılık yollarının geliştirilmesi üzerine verimli istişarelerde bulundu.

Türkiye, Bölgesel Lojistik Üs Olma Yolunda

Ziyaretin ikinci gününde iki Çinli teknoloji deviyle bir araya gelen Uraloğlu, bu firmaların Türkiye’deki faaliyetlerinin artırılması konusunda temaslarda bulundu. Ar-Ge merkezi kurma girişimlerinin olumlu ilerlediğini kaydeden Uraloğlu, Türkiye’nin bölge ülkelerine yönelik lojistik dağıtım merkezi olması yönündeki stratejik hedefe vurgu yaptı. "Bu doğrultuda atılan adımları yakından takip edeceğiz" diyerek, iş birliklerinin sadece ulaştırma değil teknoloji üretimi ve inovasyon alanlarında da genişletileceğinin sinyalini verdi.

Demiryolu ve Gümrükler Öncelikli Başlıklar

Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile yapılan üst düzey görüşmede, gümrüklerde yaşanan tıkanıklıkların giderilmesi ve demiryolunda blok tren taşımacılığının özel sektörle iş birliği içinde geliştirilmesi gibi somut konular ele alındı. Bakan Uraloğlu, "Taşımacılığı hızlandırmak ve ticareti kolaylaştırmak adına tüm ulaşım modlarında kapsamlı çözümler üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye ve Çin’in küresel lojistik ve ticaretin iki stratejik aktörü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ulaştırma alanında kurulan doğrudan iletişim hattının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandıklarını dile getirdi. Bu temaslar, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki köprü rolünü pekiştirirken, Orta Koridor’un daha etkin kullanılmasını sağlayacak iş birliklerinin de önünü açıyor.