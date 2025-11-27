Ateşkes Ön Şart

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, “Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesi belirlenmeli ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağı ortaya konulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Aktürk, TSK’nın bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar çalışmalarına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Sınır Güvenliği ve Terörle Mücadele

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerine de değindi. Açıklamaya göre:

Son bir haftada 3 PKK’lı terörist teslim oldu.

Sınır ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak ve mayın imha çalışmaları devam ediyor.

1 Ocak’tan bu yana yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 999 kişi yakalandı, 59 bin 458 kişi ise geçiş yapamadan engellendi.

Suriye Harekât Alanında tespit edilip imha edilen tünel uzunluğu 725 kilometreye ulaştı.

Yerli ve Milli Savunma Sanayisiyle Güç Artışı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına değinen Aktürk, son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Kara Kuvvetleri için 17 kişilik karinalı botlar envantere alındı.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarını tamamladı.

8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca entegre Panter Obüs Projesi kapsamında prototip muayeneleri tamamlandı.

9’uncu A400M uçağın retrofit işlemleri tamamlandı ve Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Baykar ile yapılan sözleşme kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve alt sistemleri test edilecek.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesinde ilk geminin inşasına başlandı.

KKTC’nin Hakları Konusunda Net Tutum

MSB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin olarak da, “KKTC’nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC’nin haklarını görmezden gelen bu anlaşma, aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal etmektedir. Denizcilik alanında iş birliğine hazırız” açıklamasında bulundu.

Ordu Evlerine Giriş Yasağı

Bakanlık, 11 Kasım 2025 tarihinde düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini resmi açıklamadan önce sosyal medyada paylaşan emekli askerler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu kişilerin orduevlerine girişlerinin yasaklandığını bildirdi.